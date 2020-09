La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, señaló este jueves que no se descarta la evaluación de una nueva medida cautelar ante una posible vacancia del presidente Martín Vizcarra en el Congreso de la República.

“Escuchaba hace un momento a la presidenta del Tribunal Constitucional que señalaba la posibilidad de una nueva medida cautelar o un nuevo recurso. Sin duda, también lo evaluaremos […] Lo evaluaremos ahora porque la acabo de escuchar hace una hora o más, pero en realidad nosotros lo que habíamos planteado era la medida cautelar porque entendíamos lo importante que era que el TC se pronuncie”, afirmó en RPP.

Neyra aseguró que cualquier camino que tome el Ejecutivo será dentro de los estándares democráticos.

“Quiero reafirmar el compromiso democrático del gobierno. No vamos a actuar nunca fuera de los cauces de la Constitución, fuera de los cauces del estado democrático, eso sí lo quiero asegurar”, precisó.

Este viernes, el pleno del Congreso debatirá la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral contra el presidente Martín Vizcarra tras la difusión de unos audios que lo comprometen en coordinaciones con las exfuncionarias de Palacio Mirian Morales y Karem Roca, para negar ante el Ministerio Público que el cantante Richard Cisneros, también conocido como ‘Richard Swing’, ingresó, al menos, cinco veces a este recinto.

Consultada sobre la presencia del jefe de Estado este viernes ante el Parlamento, la titular de Justicia señaló que esa es una decisión del mandatario con su abogado.

Asimismo, reiteró que apela a que los congresistas de la República se pronunciarán en la votación de la moción de vacancia en el sentido en que sus líderes lo han manifestado.

“Sí quiero apelar a que el Congreso va a hacer respetar lo que han señalado los principales líderes políticos del país, de casi todos los partidos políticos, han señalado que estos hechos deben ser investigados, pero no son causal de vacancia, pero, como bien sabes, hasta que un congresista no emita su voto no podemos saber con certeza cuál es su posición y por eso apelamos a su responsabilidad y servicio democrático”, manifestó.