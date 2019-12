POR: ÓSCAR TORRES

Trome presenta a Andrés Oppenheimer, de 68 años. Sin duda, fue un lujo entrevistar al probablemente periodista, escritor y conferencista más influyente de América Latina. Argentino de nacimiento, pero vive en Miami, Estados Unidos. Es editor y columnista de ‘The Miami Herald’. Su columna es publicada en 60 periódicos del planeta. Además, es conductor del programa “Oppenheimer presenta”, de la cadena CNN en Español.

Es de noche en Paracas. Él estaba acompañado de su esposa. Lo encuentro en el lobby del primer piso del hotel Hilton, sede de la CADE 2019. Estaba cansado. Lo saludo y me presento. No es tan alto, pero sí delgado y elegante. Lo convencimos y nos regaló respuestas de antología.

Es un placer conversar contigo, Andrés, y gracias por la deferencia con Trome. A nivel profesional ganaste todos los premios, pero ¿quién es Andrés Oppenheimer?

Ganar muchos premios es muy relativo, porque un periodista es tan bueno como su último artículo. Yo pude ganar todos los premios, pero si la embarras en un artículo, eso es lo que la gente se va a acordar de ti (sonríe).

En estos tiempos difíciles de nuestra profesión, ¿cuál es el secreto para ser un buen periodista?

Ser curioso y riguroso.

¿Qué piensas de aquellos periodistas que son ‘auspiciados’ por algunas empresas o fuerzas políticas?

Se está dando, pero por ejemplo en Estados Unidos, si tú recibes dinero de un político, te quedas sin trabajo por el resto de tu vida, y nadie, ningún medio serio, te va a contratar.

¿Sientes que se está haciendo buen periodismo en Latinoamérica?

Sí, en muchos países. Mira la investigación en Argentina que hizo La Nación sobre los cuadernos, la corrupción del gobierno kirchnerista. En muchas naciones se está haciendo buen periodismo, en otras no tanto.

¿Qué opinión sobre la política en el Perú?

No, no la conozco tan de cerca para decirte...

Pero en una entrevista con la colega Mávila Huertas, de Canal N, dijiste: “Por lo que yo escuché, el peligro para el Perú no es el fujimorismo, sino algún charlatán...”. ¿Sigues pensando así?

¿Yo dije eso? ¿Cuándo? No sé en qué contexto. La verdad que no recuerdo ahorita eso, pero lo que siempre digo es lo que puede alguien haber interpretado de esa manera, es que Perú tiene que concentrarse en los grandes temas del futuro: la educación de calidad, la diversificación de sus exportaciones, la innovación, la ciencia, la tecnología, porque para crecer y seguir reduciendo la pobreza como lo está haciendo exitosamente, tiene que dejar de depender tanto de las materias primas, y más bien diversificar su economía, innovar como lo han hecho muchos peruanos muy exitosos.

¿Cómo quiénes?

Yo siempre cito el caso de Gastón Acurio.

¿Cuáles son los tres peruanos que más admiras?

No sé quiénes son los tres, pero uno de ellos, del que he escrito un libro anterior, es Gastón Acurio, porque creó una gran industria que dio empleo a muchos peruanos, a partir de algo que nunca nadie antes había considerado como un posible motor económico del país: la gastronomía.

En ese rubro somos líderes...

Sí, pero eso es innovar. Crear riqueza y trabajo a partir de algo que a nadie se le había ocurrido.

Hablas con mucho optimismo de nuestro país, ¿o sea, no llegará ‘El baile de los que sobran’ como en Chile?

No sé, todo es posible, pero yo creo que cada país tiene sus características y en este momento, el presidente del Perú tiene una popularidad del 60 %, 70 % contra un 27 %, 30 % que tenía el presidente Piñera (de Chile) antes de las protestas, así es que cada país es diferente.

¿Cuál ha sido para ti la entrevista más polémica que has tenido?

Una de las más polémicas fue la que hice el año pasado en CNN a Daniel Ortega, donde le mostré una foto de los carros pick-up, las camionetas con las banderas de su partido político encapuchados, que él decía que no tenía nada que ver con las 300 muertes en las protestas en Nicaragua.

Eres argentino y ya que hablamos de la grieta a todo nivel, ¿eres de Boca o River?

De Racing.

Si te nombro Perú, ¿qué me respondes?

Me encanta. Me encanta venir al Perú, qué más quieres que te diga. Me gusta todo. La comida, el pisco sour.

Andrés, fue un placer conocerte.

Muchas gracias a ti.