El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cuestionó a las comisiones del Congreso que están haciendo investigaciones que implican a Pedro Castillo o que se estén promoviendo interpelaciones constantemente contra miembros del Gabinete.

“Cuando llaman a una persona a declarar, no buscan descubrir la verdad de los hechos. Lo que busca es imputar responsabilidad. Ese es un bandido. Ese no es un investigador de una comisión. Ese no es un fiscal del Ministerio Público o no es un juez del Poder Judicial”, indicó durante su mensaje en la clausura del XIII Consejo de Ministros Descentralizado en Amazonas.

Este viernes 27 de mayo, horas antes de la participación de Aníbal Torres desde Amazonas, se llevó a cabo una sesión en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde el delegado a cargo del caso por traición a la patria contra Pedro Castillo, Wilson Soto (Acción Popular) leyó un informe a favor de que se siga investigando el presunto delito que se habría cometido en la entrevista que brindó a CNN en Español.

“¿Cuánto le cuesta al Perú las comisiones para vacar al presidente? ¿Cuánto le cuesta al Perú ahora la comisión y el trabajo parlamentario para la acusación constitucional por traición a la patria, ignorando totalmente lo que es la figura de traición a la patria?”, criticó.

“Pedro Castillo jamás dijo que va a entregar parte de la soberanía del Perú a Bolivia. Jamás lo dijo, por lo tanto no se configura ese delito que le quieren atribuir. Sin embargo, está ahí, día y noche, y está ahí en los medios y el entrevistador, gran periodista, y el entrevistas, gran personaje, hablan ya condenando al presidente”, agregó.

El primer ministro también se refirió a la difusión de supuestos audios entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, y otras acusaciones que involucran al mandatario y que, aseguró, tienen la finalidad de atacar al Gobierno y generar inestabilidad y la salida de Pedro Castillo.

“(Salen) condenando al presidente porque dos sujetos por ahí, haciendo alarde de sí mismos de tener poder, lo que caracteriza a un gran número de peruanos, por lo que mencionaron su nombre, entonces el presidente es responsable [...] Esos son los investigadores, esos son los magistrados, traficantes de la justicia que no buscan descubrir la verdad”, manifestó Torres.

Tras reiterar su llamado al Congreso y a todas las autoridades para trabajar juntos y así enfrentar las crisis que afectan al Perú y al resto del mundo, el titular de la PCM también cuestionó las interpelaciones y censuras contra ministros.

“¿Cuántas cosas perdemos como consecuencia de esas interpelaciones, de esas acusaciones? Muchos dicen ‘no hagan caso al Congreso, sigan trabajando’. No es así. Tenemos que hacer caso al Congreso, tenemos que contestar al Congreso, tenemos que concurrir al Congreso y ¿quién paga todo ese dinero? [...] ¿Para eso han sido elegidos, para dedicarse muchas veces y algunos exclusivamente a eso?”, cuestionó.