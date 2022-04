El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cuestionó la posible realización de una sesión del Acuerdo Nacional por considerar que esta institución no resolverá la crisis que atraviesa el país, y también criticó a dos de sus principales promotores: Max Hernández, secretario general del Acuerdo Nacional, y al cardenal Pedro Barreto.

“El Acuerdo Nacional no va a resolver nada [...] ¿Qué ha dicho, qué ha hecho el Congreso, qué ha hecho la ultraderecha para cumplir ese acuerdo del Acuerdo Nacional? Absolutamente nada”, comentó...

Aníbal Torres comentó esto luego que el presidente de la República, Pedro Castillo, se reuniera en Palacio de Gobierno con Max Hernández y el cardenal Pedro Barreto, quienes aseguraron que el jefe de Estado está dispuesto a convocar a esta institución que reúne a los titulares de los poderes del Estado y las entidades constitucionalmente independientes como la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo, entre otros.

“Ahí tenemos un cura [...] que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Él está a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías”, dijo en alusión a Pedro Barreto.

Similares críticas hizo contra el secretario general del Acuerdo Nacional, Max Hernández, de quien aseguró que “siempre ha estado del lado de la ultraderecha”.

“Yo digo esto con total transparencia, sin ningún temor. Yo mañana salgo del premierato como si nada [...] Ahí está Max Hernández, ¿no es verdad que usted está siempre del lado de la ultraderecha? Al cura Barreto, ¿no es verdad que usted está siempre del lado de la ultra derecha?”, manifestó el primer ministro.

Pedro Barreto dialogó con Pedro Castillo

Tras una reunión en Palacio de Gobierno el jueves 14 de abril, Pedro Barreto dijo que el mandatario espera hacer un cambio de rumbo radical en su manera de gobernar.

“Nos hemos reunido para hacerle una propuesta al presidente para que haya un cambio y sea un gobierno para todos. Ha sido enfático Max Hernández al decir que debe haber concertación y acallar las voces disonantes que quieren que el Perú se hunda en la inestabilidad social”, dijo a RPP.

“Él es el que está iniciando ese cambio de rumbo radical y lo informará en el momento que él estime conveniente, lo único que hace la iglesia es respetar la autonomía de la política, le hemos dicho que él es es el presidente de todos los peruanos sin excepción”, agregó.