El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, aseguró este miércoles 20 que las frases que lanzó contra el cardenal Pedro Barreto durante una entrevista “no han ido con el propósito de ofender”.

En conferencia de prensa, indicó que el religioso nunca expresó una palabra sobre las “acciones positivas” que viene realizando el Poder Ejecutivo, ni tampoco a favor de las “clases más olvidadas”.

“Fue una entrevista que me hicieron al respecto. No recordé el nombre del cardenal, entonces dije: ‘tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo’, o algo así, que es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. Eso ha sido, pero no ha ido con el propósito de ofender”, expresó.

“Yo también he hablado con el cardenal en días anteriores, nunca él expresó una palabra sobre las acciones positivas que realiza el Poder Ejecutivo ni tampoco en favor de las clases más olvidadas”, agregó.

Sobre sus críticas al Acuerdo Nacional, Torres Vásquez refirió que en su sesión 131 se acordó eliminar la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y sustituirla por el juicio político, así como suprimir la cuestión de confianza obligatoria.

“Acordaron esto, pactaron esto y, ¿quién dijo algo sobre esto? ¿Quién exigió para que se modifique en el Congreso de la República, en la Constitución, este extremo? Absolutamente nadie. Entonces yo me pregunto: ¿de qué sirve el Acuerdo Nacional?”, subrayó.

En ese sentido, el primer ministro recordó que cuando era ministro de Justicia y Derechos Humanos, presentó a nombre del Ejecutivo un proyecto de ley para reducir a su mínima expresión estas dos figuras a las que se refiere el Acuerdo Nacional; sin embargo hasta este momento no ha sido puesto a debate.

“¿Ha habido alguien que haya dicho: pongan en debate este proyecto de ley? ¿Ha existido alguien del Acuerdo Nacional que haya dicho: pongan en debate este proyecto y apruébenlo, porque ese fue el Acuerdo Nacional? No ha habido nadie y eso no se ha debatido”, acotó.

“Claro, en el Congreso en su facultad han debatido y aprobado la reducción a su mínima expresión de la cuestión de confianza, y eso lo he dicho varias veces. Esa es la verdad, no se sorprendan, habrá que decir alguna vez la verdad”, sentenció.

Conferencia de prensa: Aníbal Torres

¿Qué había dicho Aníbal Torres?

“Ahí tenemos un cura [...] que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Él está a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías”, dijo en alusión a Pedro Barreto.

Similares críticas hizo Torres Vásquez contra el secretario general del Acuerdo Nacional, Max Hernández, de quien aseguró que “siempre ha estado del lado de la ultraderecha”.

“Yo digo esto con total transparencia, sin ningún temor. Yo mañana salgo del premierato como si nada [...] Ahí está Max Hernández, ¿no es verdad que usted está siempre del lado de la ultraderecha? Al cura Barreto, ¿no es verdad que usted está siempre del lado de la ultra derecha?”, manifestó el primer ministro.