El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, confirmó que viene recibiendo amenazas de muerte por parte de sectores de la “extrema derecha”, a los que pidió dejar “los odios” de lado.

“Las amenazas de muerte vienen de distintos sectores, de la ultra derecha en nuestro país , a ese sector le pido que dejemos los odios y que nos unamos todos por nuestra patria, las necesidades de educación y de salud de promover el agrio y la minería no tienen un color político, con eso no estoy sosteniendo que cada uno no deben tener una posición política”, manifestó a los medios.

“Lo que pido es que los congresistas de las bancadas que son democráticas adopten un acuerdo a favor del país, dentro de esos ejes políticos, en esos ejes están los que se promueven para incorporarnos a la OCDE”, añadió.

Las declaraciones del jefe de Gabinete se dieron durante la rueda de prensa que se dio luego de la reunión que tuvo con el Secretario General Adjunto de la OCDE, Ulrik Vestergaard a fin reforzar la implementación de la hoja de ruta para proceso de adhesión de Perú a la entidad. En el evento también estuvieron presentes los ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores, Roberto Sánchez y Miguel Ángel Rodríguez Mackay, respectivamente.

Días antes, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, había dicho que Torres Vásquez venía siendo amenazado de muerte por grupos opositores.

