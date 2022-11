La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazaron las declaraciones misóginas que profirió el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, contra la conductora de “Cuarto Poder”, Sol Carreño.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, ambas entidades aseveraron que lo expresado por el primer ministro lo único que causa es que se socave la democracia y el estado de derecho.

“ La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazan los agravios personales expresados por el premier Aníbal Torres hacia Sol Carreño ”, se lee en el pronunciamiento.

“Lamentamos que durante una actividad oficial el jefe del Gabinete, en presencia del presidente de la República y de algunos miembros del gabinete, haya agraviado a una periodista de manera personal haciendo alusión a su condición de madre, esposa e hija. Dichas declaraciones no hacen más que socavar nuestra democracia y el estado de derecho ”, agregaron.

En ese sentido, la SNRTV y el CPP deploraron que la narrativa de las autoridades del Ejecutivo conste en “ atacar, dividir y polarizar ” al país en vez de rendir cuentas. Seguidamente, exhortaron al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a rechazar los comentarios de Torres Vásquez.

Asimismo, insistieron en que los funcionarios del Gobierno deben respetar los principios de libertad de expresión y de prensa, pues son “principios constituyentes de un estado democrático”.

¿Qué dijo Aníbal Torres?

Las declaraciones de Aníbal Torres ocurrieron el pasado 3 de noviembre, durante una reunión que tuvo en Palacio de Gobierno con representantes de Huancavelica. En la actividad hizo referencia a Cuarto Poder, programa que conduce Sol Carreño.

“Ustedes seguro han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde una conductora (Sol Carreño) saca una carretera justamente en Huancavelica no asfaltada, y yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada en el Perú? Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad, eso hay que asfaltarlo”, inició el jefe del gabinete.

“Pero todo eso no se va a remediar de la noche a la mañana, todo lo tenemos que hacer dentro del presupuesto, por qué esa señora hace eso y manipula a las personas aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomas”, añadió.

“ Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, remarcó Aníbal Torres en la sesión en la que también estuvieron los medios de prensa.

