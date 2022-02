Llanto y sangre: guerra en los Humala Tasso por departamento en Monterrico

Duelen los golpes, pero más la ingratitud y la humillación. Así explica Isabel Paiva Zárate, quien durante casi 20 años ha cuidado y atendido a los patriarcas de los Humala Tasso, don Isaac y Elena .

Isabel Paiva y los patriarcas de los Humala Tasso, Isaac y Elena

Paiva Zárate es exesposa de Antauro Humala, con quien tiene dos hijos: Antauro (24) y Urpi (25).

Años antes de que Antauro Humala fuera apresado por liderar el ‘Andahuaylazo’ (4 de enero de 2005), Paiva Zárate y sus hijos fueron recibidos en la residencia de los Humala Tasso, ubicada en Cristóbal de Peralta 799, urbanización Valle Hermoso, Surco.

Domicilio en disputa en Monterrico, Santiago de Surco.

Sin embargo, luego del arresto de Antauro, los también padres del expresidente de la República Ollanta Humala, preocupados por la situación económica y emocional de sus dos pequeños nietos decidieron adelantar la herencia ¿De qué manera? Cediendo espacio en su residencia -está el registro en la Sunarp- para que los menores y su madre la habiten con total legalidad.

Documento que corrobora el adelanto de herencia hacia los hijos de Antauro Humala, por parte de Isaac Humala y Elena Tasso

Fue así como ocuparon de manera regular un departamento en la segunda planta de la casa, con tres dormitorios, una biblioteca, sala, comedor, lavandería y tres baños. Con medidores de luz y agua independizados.

Desde la mudanza de Paiva Zárate con sus hijos, el trato con don Isaac y Elena fue más que cordial. Era un vínculo casi de hija a padres, y viceversa.

Según dijo a trome.pe, Paiva Zárate asistió a los ancianos como enfermera, secretaria y más oficios.

“Ha sido mi persona quien ha estado de manera permanente y directa en las atenciones de ellos dos, de Isaac como de Elena. Todo el proceso oncológico de Elena ha sido por mi persona, en compañía de los hijos varones, quienes hemos estado acompañando en todas las terapias”, manifestó Paiva Zárate.

Sin embargo, hoy los días de Paiva Zárate son de pesadillas.

LA PESADILLA

En 2018 se mudó a la casa Katia Humala Tasso y su esposo, el exembajador de Suiza en Perú Beat Loeliger. Desde entonces, cuenta Paiva Zárate, vivió en constante rencillas con ellos, pues intentaban habitar los cuartos de su departamento, que correspondían a sus dos hijos que hoy estudian en Cuba.

Katia Humala Tasso

Según reveló a este medio, Katia y su esposo Beat maltrataban verbalmente al patriarca de los Humala. “Con el transcurrir del tiempo, el esposo (Beat Loeliger) empezó a faltarle el respeto a don Isaac, tanto que el señor comía en su comedor, quería que vigilara, tenía miedo de que el gringo lo tire por las escaleras, eso me decía”.

Los insultos y las humillaciones también fueron contra la profesora tumbesina. Hasta hace unos meses, con la llegada de Ivoska Humala Tasso a la casa, la intensidad de las agresiones, que solo eran verbales, aumentaron.

Exembajador de Suiza en Perú Beat Loeligir

“Cuando iba a hacer mis compras y regresaba, ellas ponían seguro en la puerta. Entonces, para ingresar, tenía que tocar el timbre, se demoraban de 30 a 40 minutos para abrirme la puerta”, recordó la exesposa de Antauro Humala como los primeros altercados.

Sin embargo, el 26 de enero de este año, Ivoska y Katia Humala Tasso la sacaron a golpes del departamento, una propiedad que, afirma la agraviada, les pertenece legalmente a sus dos hijos, Antauro y Urpi.

Ivoska Humala

Según cuenta Paiva Zárate en su manifestación en la comisaria de Monterrico, toda esta agresión fue avalada y motivada por don Isaac Humala, a quien durante casi 20 años cuidó y atendió como si fuera su ‘padre’.

¿Cómo la agredieron?

“A puñetes. Yo estaba ingresando a mi domicilio con mis comprar cuando de repente Ivoska Humala, desde atrás, agarra mi cabello. Me jala el cabello. Entonces yo quito mi cabeza y al tratar de entrar a mi casa, hemos forcejeado las dos. Yo quería cerrar la puerta de mi casa porque me asusté. Ella de una patada tiró la puerta. Entonces le dice a la empleada que llame a Katia. La señora Katia al correr de su casa se cae de las escaleras. Ahora ella me quiere imputar a mí esas lesiones.

Cuando vi a Katia empecé a pedir auxilio para que los vecinos me ayudaran. Entonces me tapa la boca con la mano, yo la mordí. Debe tener una mordedura en alguna parte de su brazo.

Registro de la agresión que sufrió Isabel Paiva

“Cuando estaba doña Katia y doña Ivoska me tiran al piso. Me reducen y me tiran al piso. Entonces llega el marido de Ivoska, el señor Beat. Y le pido ayuda, pensando que este señor como dicen que es diplomático, que tiene estudio… pero este hombre se acercó y me coge de los brazos y, sin decirme, nada, me jala haciendo que las mujeres me sigan pegando. Y me jala a rastras. Me arrastra hacia la puerta. En eso viene don Isaac. Yo a él siempre lo consideré un padre político. Yo le dije por qué me hacían esto y en vez de defenderme me dio la estocada: ‘Yo le dije a mis hijas que te boten. Yo te estoy botando’. Y eso está en el parte policial”.

Isabel Paiva muestra denuncia policial

Además de los golpes, afirma Paiva Zárate, lo que más le duele es la ingratitud, pues durante más 20 años cuidó y atendió a los esposos Humala Tasso.

“El amor que llegas a dar a una persona no se termina de un día para otro. O sea, me siento mal. He estado engañada con esta familia. Yo los he visto toda una vida como familia, pero ellos me han estado viendo a mí como una empleada, que solo les servía para atenderlos cuando las hijas no estaban. Si Elena (Tasso) estuviera valiéndose de sus facultades, nada de esto estaría pasando”, dijo entre lágrimas.

Hasta hace unos años, Isabel Paiva mantenía una relación cordial con la familia Humala Tasso

Y asegura que esta denuncia pública no es solo para reclamar el departamento que por ley pertenecen a sus hijos, como consta en el documento que presentó para esta nota, sino para que le devuelvan los objetos que quedaron dentro.

“Están mis ollas cuestan más de 5 mil soles, porque son Renaware. Tengo todo facturado. Mi refrigerador era nuevo. Mi juego de sala recién lo había mandado a refaccionar. Tengo mi laptop. Mi impresora, mi lavadora, mi cama de cedro. Mis joyas valorizadas en más de 10 mil dólares. Se han quedado con mi dinero (10 mil soles), con mis tarjetas. No he podido pagar la universidad de mi hijo”, puntualizó.

Hoy Paiva Zárate vive alojada en la casa de una hermana, en Breña. Indica que su exesposo Antauro Humala se siente traicionado por su padre. “Él está indignado. No aprueba tanta barbaridad de parte de su padre y sus hermanas de pretender quitarle el patrimonio a sus hijos”.

Antauro Humala e Isabel Paiva, a la izquierda. Acompañados del expresidente Ollanta Humala

Paiva Zárate dice que la denuncia pública es porque no va a permitir que se vulneren sus derechos. “Ni como ciudadana, ni como mujer, ni como madre. Los hijos de Isaac saben que todo lo que está ahí es mío. Saben todo lo que he comprado… Ahorita estoy reclamando lo que hay adentro. De ahí que vaya a un proceso legal porque definitivamente no voy a querer vivir con harpías, delincuentes, sinvergüenzas como son estas personas”.

¿Cuál es el rol que tiene el expresidente Ollanta Humala en este episodio?

Él está avergonzado desde hace mucho antes. Se ha comunicado para preguntar cómo están sus sobrinos. Lo que están haciendo es ir en contra de mis hijos. Me da vergüenza ajena ver a Isaac Humala a dar declaraciones como si tuviera buena relación con el padre de mis hijos. Solo se aprovecha de la imagen del padre de mis hijos para lucrar.

ISAAC HUMALA Y SU VERSIÓN: “ERA UNA ALOJADA”

En tanto, don Isaac Humala aseguró que Isabel Paiva Zárate es alojada en su domicilio desde 1997, fecha en que se mudó con su entonces esposo, Antauro Humala. Además, el abogado precisó que, efectivamente, dono parte de su residencia a sus nietos. TROME lo buscó para que amplíe su postura.

Señor Isaac, la señora Isabel Paiva denunció que sus hijas Katia e Ivoska la agredieron a solicitud suya, ¿cuál es su versión?

Ellas han sido víctimas, más bien, de la señora Isabel que era mi alojada. Era mi nuera y es madre de dos nietos míos que están estudiando en Cuba. Ella y mi hijo Antauro, que en 1997 le dieron de baja del ejército, llegaron a la casa y estuvieron de alojados. Desde ahí, Isabel ha vivido como alojada en mi casa.

Ella asegura que usted hizo un adelanto de herencia a sus dos nietos…

Eso fue una donación a mis nietos.

Isaac Humala será candidato a la vicepresidencia por Siempre Unidos. (Foto: El Comercio)

¿Legalmente el departamento le pertenece a los nietos?

Claro. Fue una donación.

Dice que no la dejan entrar al departamento, no le permiten retirar sus cosas…

Ella no tiene cosas. Y si tiene cosas, que se las lleve, pues. Ella es alojada, no ha traído un catre, ni una frazada. Es alojada. Todo en la casa era gratis. Mi exnuera, madre de mis nietos, como alojada agredió a mis hijas que están de visita.

¿De qué manera agredió a sus hijas?

Eso está en la comisaría de Monterrico. Ahí está la constatación policial, ahí dice que hubo violencia familiar interna.

Ella también dice que hay ingratitud de su parte porque los atendió por más de 20 años…

No es su casa. Es mi alojada. Ella no ha traído ni una frazada, ni un catre. Todo es mío. Como alojada debería comportarse como tal. No le cayó bien la visita de mis hijas, que vienen de Europa. Ella ya no cabe en el techo. Ella era como la madrastra que pega a mis hijas. Mi hija mayor tiene 62 años, ha sido bailarina de ballet, pesa 50 kilos. Katia también pesa igual. Entre las dos no pesan ni 100 kilos. Se han agredido entre ellas.