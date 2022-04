Antauro Humala, quien sigue cumpliendo su condena por los delitos cometidos durante el ‘Andahuaylazo’ del 2005, negó haber pedido algún indulto para poder salir en libertad antes de cumplir su pena.

A través de una carta publicada este 18 de abril que el mismo reo difundió a medios de comunicación, asegura que “jamás” ha solicitado la figura de indulto al Estado peruano y que desconoce quién puede haber iniciado esta gestión.

“No obstante haber empeñado su ‘palabra de maestro’, puedo suponer la incapacidad política para materializarla. Aún así agradezco el gesto presidencial”, señaló en alusión a Pedro Castillo.

Antauro Humala niega haber pedido indulto.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que un pedido de indulto común a favor de Antauro Humala fue revisado y archivado el 7 de febrero de este año porque los delitos por los que fue sentenciado no permiten este tipo de beneficios. La solicitud se hizo el 26 de agosto del 2021.

Previamente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, aseguró que la Comisión de Gracias Presidenciales está evaluando un pedido de conmutación de pena planteado por Antauro Humala.

“Eso [el pedido de Antauro] está en proceso de evaluación, conocemos que ha solicitado un beneficio penitenciario, creo que de conmutación de pena, estoy pidiendo el informe y la comisión está analizando la pertinencia de esa solicitud”, manifestó a TV Perú.

Antauro Humala se refirió a este último punto, confirmando que solicitaron esta figura el 17 de enero.

“Aún pasados 3 meses no me responde el Estado vía Minjus/INPE. Esta gestión, según reglamento y ley no debería tardar más de 15 días. Entiendo, pues, que soy un ‘secuestrado de Estado’”, concluye en su carta escrita a mano.