Antauro Humala entregó al perrito que criaba en prisión por orden del INPE

El hermano del expresidente Ollanta Hulama, Antauro Humala, tuvo que entregar a su familia al perro bulldog francés, que lo acompañaba en sus ocho años de encierro en el penal militar Virgen de la Merced, debido a una disposición del INPE.



Según informó el diario Expreso, Antauro Humala entregó a 'Valentino' a su esposa Irma Andrade, según lo manifestó la abogada del líder del etnocacerismo, Carmen Huidrobo.



Antauro Humala, quien se encuentra preso por el llamado Andahuaylazo del 2004, en el que cuatro policías fueron asesinados, era acompañado en su encierro por 'Valentino' desde hace ocho años.

Hace unos días, las autoridades del INPE habían dispuesto que 'Valentino' ya no acompañe al reo Antauro Humala. Si no se lo entregaba a un familiar, el can iba a ser entregado a la una sociedad de protección de los animales.



La medida fue considerada exagerada y hasta criticado por personas allegadas a Antauro Humala, como el congresista Virgilio Acuña.

Recordemos que Antauro Humala fue trasferido al penal Virgen de la Merced, luego de estar recluido en la Base Naval del Callao, donde se encuentra presos de alta peligrosidad como Vladimiro Montesinos y Abimael Gúzman.



Hace unos días, el ONPE le negó a Antauro Humala su solicitud de entregarle un kit electoral, para que pueda inscribir su partido, debido a que actualmente cumple una condena.