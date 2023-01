Antauro Humala se refirió a la denuncia en su contra por apología del terrorismo tras ‘alabar’ a Sendero Luminoso. Él dijo: “Lo mejor que ha dado la izquierda, desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso”.

“La denuncia por apología, que realizó el Ministerio de Justicia a través de la Procuraduría, no me preocupa, están errados. Simplemente hice una opinión sobre la partidocracia histórica en el Perú. En ningún momento me he referido a personajes siniestros (Abimael Guzmán). Fue una opinión en mi casa”, dijo.

ANTAURO HUMANA INVESTIGADO POR APOLOGÍA AL PERIODISMO

El Ministerio Público abrió una investigación contra Antauro Humala, por un plazo de 60 días, por el presunto delito de apología al terrorismo.

La medida fue adoptada por la fiscal Ketty Garibay, quien ha optado seguir con la denuncia del procurador antiterrorismo Milko Ruiz.

En redes sociales, se compartió un video de Antauro diciendo que ‘lo mejor que ha dado la izquierda es Sendero Luminoso’.

Este hecho generó que el fiscal Milko Ruiz presentara la denuncia ante la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos.

Esta semana, la Corte Superior Nacional de Justicia condenó a Rodrigo Benites Silva a 8 años de cárcel efectiva por apología del terrorismo, al enaltecer desde redes sociales la figura del terrorista Abimael Guzmán.

TE PUEDE INTERESAR

Protestas en Perú: 2 mil policías se dirigen a regiones del Sur, Ica y Puno, para reforzar seguridad

López Aliaga a manifestantes que ocasiona destrozos: “No son bienvenidos en Lima”

Mensaje a la Nación: Dina Boluarte exhorta al Congreso a aprobar adelanto de elecciones para este 2023