Antauro Humala, el líder etnocacerista, sentenciado por el asesinado de 4 policías en el llamado ‘andahuaylazo’, en 2005, no solo se muestra irascible y violento en cada encuentro con la prensa. Ahora se suma una escena preocupante aparecida en Twitter. El mayor retirado del Ejército fue filmado sacando medio cuerpo de su perro en una camioneta en marcha, mientras se ríe como un adolescente desquiciado.

Detrás de él, aparece su cónyuge, Ina Andrade, quien se ríe como él de la ‘travesura’, mientras el perro aúlla de terror.

La escena transcurre en una carretera. El vehículo de Humala va a velocidad y al lado va otro carro al parecer con sus simpatizantes. De esto aprovecha el político para sacar al perro por la ventana y mostrársela a una mujer, quien dice ‘lo quiere matar el mayor, ¡mira cómo se ríe! ¡Oye, no!”.

Desde dentro, Ina Andrade señala al perro aterrorizado: “Oye, ya, relájate”. Luego se dirige a la mujer del otro carro y señala: “¡Bertita, está diciendo ‘ejecutar, ejecutar’, jajajaja”.

OTROS HECHOS

El 26 de setiembre último, el condenado por homicidio se mostró agresivo contra el periodista David Mamani de radio Exitosa en Puno, a quien le gritó en la cabina de dicho medio y su acompañante le arrebató un celular al hombre de prensa, que se encontraba grabando el incidente.

El etnocacerista había sido invitado a las 6:30 a.m. para una entrevista. pero se presentó varios minutos más tarde. Sin dar explicaciones, le increpó al locutor, que le hizo notar su tardanza.

Humala se levantó violentamente de la mesa y le dice “Me están llamando la atención por llegar tarde”. Posteriormente, su personal de seguridad le quita el teléfono al periodista y se va. Después, el agente regresa y le devuelve el celular. Toda la ocurrencia fue narrada en vivo: Se acercó de manera “matonesca” a la mesa de conducción, refirió el comunicador.

CON PERIODISTA DE CNN

Hace unas semanas, al dar su primera entrevista desde que salió de prisión, el pasado 20 de agosto, a la cadena internacional CNN en Español. Discutió con el periodista mexicano Fernando del Rincón, quien le preguntó si le habían hecho una evaluación psicológica.

“Yo no necesito un examen psicológico ni médico, mis delitos no lo corresponden. Yo le voy a mandar con mi abogado la Constitución del Perú. Yo fui condenado por secuestro, eso no requiere examen psicológico. Y ni siquiera fue secuestro, capturé a toda una guarnición armada con gente desarmada. Son unos sinvergüenzas esos policías que se dejan capturar por gente desarmada. Estaban ebrios, por ser Año Nuevo, los agarré por sorpresa total. Esos miserables no tuvieron la honra de decir que los había capturado de manera indigna, por eso dijeron que los había secuestrado, como damnificados, por eso estoy sentenciado. No hubo subsecuente muerte, eso hubo después, en los enfrentamientos”, indicó.

MALCRIADO ANTE JUECES

En setiembre del 2009, en pleno juicio oral, el hermano menor de Ollanta Humala protagonizó un escándalo mayúsculo al llamada ‘payasada’ y ‘cochinada’ al proceso, mientras intentaba acercarse temerariamente a los jueces que le pedían calma.

Enajenado, el militar retirado se acostó primero en las sillas, como si estuviera en su casa y luego comenzó a lanzar sillas por el aire, tumbar una mesa y amenazar con arrojar una computadora. Al final fue controlado por la Policía.

VIDEO RECOMENDADO

