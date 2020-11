Ahora que se conoce que Ántero Flores-Aráoz será el presidente del Consejo de Ministros se comenzó a viralizar la entrevista que le hizo el internacionalista Ramiro Escobar al excongresista en 2006 donde utiliza expresiones racistas y discriminatorias contra los ciudadanos peruanos.

El exministro de Defensa durante el segundo gobierno de Alan García habló acerca de los peruanos que pedían que el Congreso de la República convoque a referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC).

La conversación, según el propio Ramiro Escobar, fue muy tensa y tuvo este diálogo:

– ¿Y usted cree, congresista, que debe aprobarse el referéndum sobre el TLC?

– Noooo, ¿le vas a preguntar a las llamas y vicuñas sobre el TLC?

– ¿Cómo?? ¿A quién se refiere con “llamas” y “vicuñas”?? Eso es insultante.– Te parecerá insultante, pues, pero…

– ¿Cómo se puede referir como “llamas y vicuñas” a la gente?? Es insultante.

– Bueno, es tu opinión, si no te gusta, me voy. Esa es mi opinión. Un tema técnico no les puedes preguntar. Es una barbaridad. No les puedes preguntar a toda la ciudadanía. Al que no sabe leer y escribir, no le vas a preguntar eso…

– No los puede llamar “llamas y vicuñas”, señor.

– No lo estoy haciendo en el micro.

– No, pero igual es insultante. Me está agrediendo a mí y a numerosos compatriotas.

Pese a que en otra entrevista con Fernando Vivas en 2015, Ántero Flores-Aráoz dijo que tergiversaron sus palabras, lo que le dijo a Ramiro Escobar se ha convertido en tendencia en las últimas horas:

-Me tergiversaron. Hablaban de referéndum, pero la Constitución lo prohíbe, entonces dije, quieren consultar 'a las llamas, a las piedras.

-Se te pasó que podía interpretarse como algo racista.

-No fue un dicho racista, fue un descuido.

Ántero Flores-Aráoz fue diputado en 1990 por el Fredemo y, posteriormente, congresista constituyente por el Partido Popular Cristiano (PPC) tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, por Alberto Fujimori.

Desde ese momento, se desempeñó como parlamentario en periodos legislativos sucesivos hasta el 2006.

Además, estuvo a cargo del Ministerio de Defensa entre el 2007 y el 2009, durante el gobierno del fallecido expresidente Alan García.

Con ustedes, señoras y señores, Ántero Flores Aráoz, el premier del usurpador. Calma. pic.twitter.com/RcZ8y5JQ5M — Heduardo (@heduardo50) November 11, 2020

Ántero Flores-Aráoz quedó último en las elecciones 2016.

Hace unos años dijo:"¿Le vas a ir a preguntar a las llamas y vicuñas sobre el TLC?", en referencia a las y los peruanos. Ántero es un burdo personaje de nuestra mediocre derecha tradicional. No esperaba menos de Merino. — Arturo Ayala del Río (@arturoayala_3) November 11, 2020

El 1 de junio de 2006, Ramiro Escobar la Cruz entrevistaba a Ántero Flores Aráoz:

-¿Y usted cree, congresista, que debe aprobarse ese referéndum?

-Nooooo, para qué. ¿Le vas a ir a preguntar a las llamas y vicuñas sobre el TLC?

-¿A quién se refiere?

-¿A quién? A la gente, pues. — Nelson Manrique (@nelsonmanrique) November 11, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Manifestaciones en la Plaza San Martín - TROME - (Video Canal N)