La presidenta de la Asociación de AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), Giovanna Prialé, señaló que con la aprobación de un nuevo retiro de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 17 mil 600 soles en total, para todos los afiliados a las AFP, el Congreso estaría terminando con la posibilidad de tener un sistema de pensiones viable en el Perú. Ello debido a que se está autorizando la salida de 45 mil millones de soles del total de la cartera administrada.

Cabe manifestar que la medida aprobada, además, autoriza el retiro del 100% de sus fondos a los afiliados mayores de 40 años que no hayan aportado por cinco años.

“Esta norma del Congreso debe ser evaluada por el Ejecutivo debido a que no solo quedaría más de la mitad de los afiliados (4 millones) con sus cuentas en cero, es decir, sin pensión, sino que afecta a la economía nacional porque va en contra de la principal fuente de ahorro, y se afectaría la calificación de riesgo país”, remarcó Prialé.

A este nuevo retiro se suman los 33 mil millones de soles que se retiraron del Sistema Privado de Pensiones (SPP) el año pasado para que los peruanos puedan afrontar los efectos de la pandemia del Covid-19.

“El Congreso está acabando con el sistema de pensiones por la puerta falsa de los retiros. Con esta nueva norma se va a terminar por desembolsar cerca de la mitad del total de los fondos, dejando un enorme y serio problema para el futuro del país. Por otro lado, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los retiros no ayudan a quienes más lo necesitan. Los trabajadores informales (70% del total) son los más afectados por la crisis y no tienen ahorros de pensiones en las AFP”, acotó.

Sobre el retiro del 100% para los afiliados mayores de 40 años que no hayan aportado en los últimos cinco años, Prialé dijo que esto implica que el Estado tiene que adelantar el pago de bonos de reconocimiento, lo que le haría gastar un dinero que no está presupuestado y, a futuro, tendría que atender el alto nivel de desprotección que generaron los retiros al dejar a millones de personas sin fondos.

“Estos retiros se presentan como una ayuda para los afiliados. No obstante, en un contexto electoral, los móviles detrás de estas decisiones son puramente demagógicos. Por ello y porque los fondos de pensiones son intangibles, exhortamos al Ejecutivo a pensar en el bienestar de los futuros pensionistas y a tomar acciones para preservar la integridad del sistema de pensiones. No permitamos que millones de afiliados vean afectado su futuro porque no contarán con ingresos para vivir en el momento más vulnerable de su vida”, enfatizó.