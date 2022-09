Tras el fallido magnicidio en contra de Cristina Kirchner hace unos días, el nombre de Fernando André Sabag Montiel comenzó a acaparar portadas de todo el mundo luego de que Brenda Uliarte, su novia, fuese atrapada el pasado domingo a horas de la noche en una estación de tren. Pero, ¿quién es precisamente esta joven de 23 años?

Luego de que André Sabag fallara en su cometido, las autoridades argentinas comenzaron a buscar a todos sus allegados por cielo, mar y tierra, en especial a Brenda Uliarte , a quien incluso la sindicaban como posible coautora intelectual de un crimen que estuvo a casi nada de cometerse.

Si bien Uliarte pudo ser intervenida en la concurrida Estación Palermo del Tren San Martín, vale decir que fue ella mismo quien deslindó completamente de todo involucramiento referido al fallido asesinato de Cristina Kirchner.

Así detuvieron a Brenda Uliarte (Foto: TÉLAM)

No obstante, algunas tomas extraídas de la video vigilancia desmentirían por completo su argumento e incluso mostrarían que sí tuvo contacto con Sabag Montiel el día del atentado fallido.

Es más, la propia mujer confesó que se sorprendió de sobre manera cuando vio en las noticias que su pareja habría intentado acabar con la ex Presidente de Argentina, indicando que desconocía por completo la noticia. “Yo me quedé perpleja cuando me enteré de lo que había pasado”.

LA VIDA DE BRENDA ULIARTE

Tal y como recoge el medio “Perfil”, Uliarte es una joven de 23 años que conoció a Sabag durante una fiesta e inmediata te conectaron. Tras un tiempo de amistad, el atacante de Cristian le ofreció a Brenda trabajar como vendedora ambulante de algodón de azúcar en las calles.

Pero no acaba ahí, puesto que Uliarte también se dedica a la venta de contenido exclusivo para adultos por medio de la plataforma OnlyFans, la misma en la que famosas del medio han logrado amasar una verdadera fortuna.

La novia de Sabag conoció al autor del fallido crimen en una fiesta (Foto: Perfil)

Luego de que las fuerzas del orden registraran la vivienda de Sabag por el intento de asesinato, Brenda sostuvo que los policías se llevaron gran parte de sus pertenencias durante la dirigencia, aunque negó que las 100 balas halladas en el domicilio eran de ella.

UN PASADO MEDIÁTICO

Días antes de que su pareja intentase acabar con la vida de Kirchner, la vendedora de algodones fue abordada en una entrevista en vivo por un periodista mientras se encontraba trabajando. En dicha transmisión, Uliarte dejó en claro que los ‘planes sociales’, bonos y demás ayuda por parte del Estado es “fomentar la vagancia”.

De hecho, en plena transmisión, la novia de Sabag tuvo un fuerte cruce verbal con una señora que sí cobraba tales ‘planes sociales’, a lo que Uliarte replicaba con varias frases como “Trabajen, no sean vagas”.