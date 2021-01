Augusto Thorndike, quien estuvo como invitado en el programa de Beto Ortiz que se transmite en Willax, fue consultado si la entrevista al expresidente Martín Vizcarra fue el motivo de su salida de Cuarto Poder, del cual se despidió a finales de 2020.

“Imagino que eso generó un terremoto en el canal, sin duda. Fue una entrevista muy fuerte, nosotros tomamos una decisión editorial - todo el programa, directores, periodistas - de no dejar que él hiciera lo que había hecho en los anteriores programas dominicales. Fue muy faltoso con Rosana (Cueva). En ese momento iban apareciendo las pruebas, cuando estuvo con Mónica todavía no había mucho, cuando apareció la siguiente semana en Panorama ya habían más cosas. Ya con nosotros el desagüe se había destapado”, dijo el periodista.

Augusto Thorndike indicó que “por más presidente” que era Martín Vizcarra, en ese momento, no iba a permitir que les “faltara el respeto” al querer evadir las preguntas que consideraba que tenía que responder.

“Fue una entrevista en la cual mantuve severa defensa de lo que nosotros estábamos postulando porque son cosas que obras en expedientes con muchas pruebas, muchas más pruebas de las que hay en contra de otras”, mencionó.

Augusto Thorndike concluyó mencionando que se preparó toda la semana para entrevistar a Martín Vizcarra.

“No sé (si habrá relajado las defensas). Yo ya lo había entrevistado antes. En Agenda Política, en Canal N, Keiko Fujimori dijo que se había reunido con Vizcarra, pero él lo negó a la prensa internacional. Al día siguiente me tocó reemplazar a Federico Salazar y le dije que había mentido sobre esto y le mostré el video. Le contesté que había dicho una mentira. Desde allí sabía que conmigo no habían vainas. No creo que haya venido confiado (a la entrevista que le hizo en Cuarto Poder)”, finalizó.

