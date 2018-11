Avelino Guillén: " La prisión de Keiko Fujimori ha sido bien sustentada y Alan García está desesperado" | ENTREVISTA

Por: Oscar Torres

Su papel fundamental en el juicio y posterior sentencia de 25 años de prisión contra Alberto Fujimori, donde participó como fiscal superior adjunto, le permitió ser elegido por el diario ‘El País’ (España) como una de las ‘100 personalidades’ del año 2008.

Hoy la historia es distinta, pero el apellido el mismo. Tras la prisión preventiva de Keiko Fujimori, la voz del abogado y jurista Avelino Guillén es más que autorizada para sentar posición. TROME conversó con él para aclarar muchas dudas que tiene la población.

Doctor Avelino Guillén, para usted la decisión del juez Concepción Carhuancho contra Keiko Fujimori, ¿está bien sustentada?

Está bien argumentada, debidamente sustentada y cumple con todas las exigencias que establece el Código Procesal Penal...



Los fujimoristas aseguran que el proceso se politizó, ¿es verdad?

No, acá no se está investigando a la señora Keiko Fujimori por sus actos políticos. Se le está investigando por las imputaciones de carácter penal que se le atribuyen. Esto es lavado de activos a través de una organización criminal.

OLLANTA Y NADINE



¿Qué similitudes ve en este caso con el de Ollanta y Nadine?

Es el mismo tipo penal, pero en este caso yo veo que está mayor fundamentado. El fiscal ha reunido mayores evidencias probatorias.



Usted ha sido fiscal, ¿cómo calificaría la actuación de José Domingo Pérez?

Solvente. Es un buen investigador. En trece meses ha logrado reunir un buen número de testigos. Ha realizado diligencias muy importantes, las que le han permitido presentar un caso bastante sólido.



¿Cuáles son los argumentos de peso en que se basó Concepción Carhuancho para dictar la prisión preventiva?

La existencia de una organización criminal que funciona en el interior del partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular); el hecho de que, según el juez, la señora Keiko Fujimori es la que dirige esta organización delictiva; los actos de obstaculización dirigidos a impedir el éxito de la investigación; y la presión y amenaza a varios testigos con la finalidad de que cambien de posición. También suman los testimonios de los ejecutivos brasileños y otras evidencias probatorias.



¿Le parece, como dice el fiscal Pérez, que la situación de Pedro Chávarry es insostenible en el Ministerio Público?

Merece una inmediata solución. La crisis que agobia al Ministerio Público ya no da para más. Yo creo que la Junta de Fiscales Supremos tiene que tomar una decisión de inmediato.

Avelino Guillén, el fiscal que también investigó a Alberto Fujimori habló con Trome.

Y, ¿cuál debería ser esa solución?

Para mí, el doctor Pedro Chávarry debe dar un paso al costado en razón de los cuestionamientos que han surgido a su gestión y, sobre todo, por las imputaciones que desde el propio interior de la Fiscalía se le han hecho.



¿Cómo es posible que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, esté cuestionando la labor que hace uno de los miembros de su equipo?

Es un grave error. Aparte, con sus declaraciones ha permitido que digan que la señora Keiko Fujimori es una perseguida política. Eso es absolutamente falso. Lo que debemos defender es un proceso justo, llevado de una manera imparcial y que se dicten las resoluciones de acuerdo a ley.

REÁTEGUI



¿Qué le parece que Rolando Reátegui, cercano a Keiko, se haya convertido en testigo protegido?

De alguna forma, el señor Reátegui, por su cercanía muy directa con la señora Keiko Fujimori, tiene información de primera mano. De alguna forma usted puede asimilar esto como si fuera la Matilde Pinchi Pinchi de la señora Keiko... Esa es su conducta.



¿El fujimorismo buscará venganza?

Yo creo que acá no puede haber ningún tipo de venganza solamente por cumplir con tu trabajo. Es un rol que uno realiza como juez o como fiscal y me parecería inaudito que se pretenda un acto de venganza por esto.



Alan García defiende a Chávarry y cuestiona al fiscal Pérez, ¿por qué cree que lo hace?

Me llama poderosamente la atención que una persona que ha tenido el honor de ser presidente de la república, esté hablando cosas como que existe una amenaza de golpe de Estado y pretenda sostener que la decisión del juez Concepción Carhuancho obedece a una consigna política. Nada más alejado de la verdad. Es una decisión judicial debidamente sustentada y de acuerdo a ley.

(Fotos: Giancarlo Ávila) (Fotos: Giancarlo Ávila)

El líder aprista se pregunta sobre un ‘golpe’ y culpa al presidente Vizcarra. ¿Cree que está asustado?

Más que asustado, parece un acto de desesperación. No sé por qué este tipo de conducta. Acá lo que ha surgido es una nueva generación de jueces y fiscales que tienen una vocación por la justicia y están dispuestos a entregar su mejor trabajo con la finalidad de que se acabe la impunidad.



¿Qué cree que va a pasar cuando se vea el caso de Keiko en la Sala de Apelaciones?

La decisión del juez Concepción Carhuancho está bien fundamentada. Yo veo muy difícil que pueda ser revertida. Tiene un sustento adecuado y además se ha cuidado mucho en analizar y resolver cada una de las incidencias que ha promovido la defensa.



Miki Torres, congresista del fujimorismo, ha señalado que Keiko es la ‘primera presa política en el Perú’, ¿es cierto?

Es absolutamente falso. Pretenden politizar un tema absolutamente judicial.

‘Hildebrandt en sus Trece’ acaba de revelar que la estrategia del fujimorismo es tumbarse al fiscal Pérez y hacer cambiar los testimonios de los testigos protegidos. ¿Qué opina?

Ese es el objetivo de la red que funciona en el interior de Fuerza 2011, según la tesis de la Fiscalía. Están realizando actos de obstaculización con la finalidad de impedir el éxito de la investigación y esto ha determinado la necesidad de que se dicte una medida tan severa como una prisión preventiva. El estado normal de un proceso es que un imputado siga el proceso en libertad y solamente se le puede quitar esta libertad si existe peligro procesal. En este caso existe peligro procesal de obstaculización de la actividad de investigación.

TOLEDO, PPK Y VILLARÁN



Algunos críticos del fallo contra Keiko se preguntan con legítima razón, ¿por qué no pasa lo mismo con Toledo, PPK y Villarán?

Hay que analizar cada investigación. En el caso de la señora Villarán, la investigación va avanzando. En su momento esperemos resultados en cada uno de estos casos.



¿Y en el caso de Toledo y PPK?

Toledo está con un cuaderno de extradición. El problema es que en Estados Unidos las extradiciones duran un promedio de tres a cuatro años.



¿Y PPK?

El proceso recién se ha iniciado. En cambio, en el caso de la señora Fujimori, la investigación, si mal no recuerdo, empezó en marzo del 2016. Ya tiene un tiempo de investigada y se ha podido reunir numerosas pruebas.

CHINCHERO



¿Ve un presunto delito en el caso Chinchero?

Es un hecho bastante delicado que merece una investigación absolutamente independiente, objetiva, sin mayor publicidad ni estar adelantando ni amenazando, como si los casos fueran instrumentos para perseguir a un rival político. Acá lo importante es que la investigación sea llevada de manera pulcra, rigurosa y que cuyo resultado todos respetemos.



Una de las hipótesis que manejó la Fiscalía es el vínculo del ‘Hermanito’ Hinostroza con la ‘señora K’. ¿Esto también ha servido como argumento para su detención?

Ese ha sido uno de los elementos que sustenta el peligro procesal. Esto es la obstaculización, porque, de acuerdo a un aspirante a colaborador, esta reunión con Hinostroza era para que el recurso de casación resulte favorable a la posición jurídica de la señora Keiko Fujimori.

(Fotos: Giancarlo Ávila) (Fotos: Giancarlo Ávila)

Según las investigaciones, César Hinostroza pretendía llegar a la presidencia del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que un tipo de esa calaña haya llegado a un puesto tan alto?

Bueno, esa es una respuesta que seguramente las investigaciones van a permitir esclarecer y esto es debido a la actuación absolutamente negativa del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que lo nombró para dicho cargo.

VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA



El actual presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, ¿le parece una persona honesta y capaz?

Sí, conozco su trayectoria. Es un buen magistrado.



En estas circunstancias, ¿ve que existen todas las garantías para que haya procesos justos?

Yo creo en la nueva generación de fiscales y ejemplo de eso son no solamente el doctor Concepción Carhuancho y el doctor José Domingo Pérez. Hay otros, como el fiscal Elmer Chirre Castillo, del Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, que viene siguiendo el caso Odebrecht en Áncash (‘La Centralita’). Hay un resurgir dentro de la magistratura, dentro de los jueces y fiscales, de gente joven, sobre todo generación de 40 años para adelante, que quiere un cambio radical.



Algunas fujimoristas aseguran que los llamados ‘caviares’ pretenden copar el Poder Judicial y la Fiscalía para defender a sus amigos PPK y Villarán. ¿Qué opina?

En lo absoluto. No puede haber un fiscal que se involucre con estrategias políticas, que sirven a intereses partidarios. En ese momento deja de ser fiscal.

Gracias, doctor Avelino Guillén, y que todos los probadamente corruptos vayan a la cárcel...

La Justicia tiene que cumplir con su rol. Yo creo que acá la ciudadanía debe confiar en los jueces y fiscales, que en su gran mayoría son gente honesta y que tienen un amor por la camiseta. Es verdad que existen redes de corrupción en el interior del Poder Judicial, no de ahora, sino desde hace muchos años. Lo importante es que a través de ejemplos como el de estos jueces y fiscales, dicha imagen deplorable, de lo que era la administración de justicia, pueda cambiar.