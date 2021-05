“Si sale elegido Perú Libre, o sea si su candidato Pedro Castillo accede a la Presidencia de la República, tras la segunda vuelta electoral que se llevarán a cabo el domingo 6 de junio, buscarán tumbarse a la Dircote (Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional), que tendría los días contados”.

De esta manera, el coronel PNP (r), Benedicto Jiménez, advirtió, en entrevista concedida a Willax TV, que un posible gobierno vinculado a una izquierda radical, al comunismo, se traería abajo toda la lucha que se viene haciendo contra los terroristas de Sendero Luminoso y otras agrupaciones.

Respecto a la matanza ocurrida en valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), afirmó se trata de un ‘acto genocida’, que los senderistas llaman ‘operación de limpieza’.

“Con este tipo de acciones buscan amedrentar a la población para que no participen en las elecciones (segunda vuelta del domingo 6 de junio). Reitero, si gana Perú Libre, los de Sendero Luminoso tendrán la cancha libre. Ya estamos advertidos”, sostuvo de manera tajante Jiménez.

Al ser consultado porque Castillo no es drástico con los terroristas, Jiménez respondió: “Es sencillo, porque sigue el plan de Vladimir Cerrón (secretario general de Perú Libre)”.

ALIANZA ESTRATÉGICA

También dijo que los senderistas que actúan en el Vraem, de la facción de los hermanos Quispe Palomino, han hecho una alianza estratégica con la Coordinadora Continental Bolivariana (reúne a organizaciones extreminstas alzadas en armas).

“Esto está financiado por Cuba y Venezuela. En el audio de la ‘camarada Vilma’ lanza loas a Evo Morales y Nicolás Maduro. Hay una alianza estratégica, pero no se sabe a qué nivel. Esto justifica, que en forma directa, pidan no votar por Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Esto es parte del modus operandi de ellos (terroristas). No se extrañen que estos días puedan haber más atentados y esto no tiene nada que ver con ninguno de los dos candidatos”, enfatizó.

OTRAS OPINIONES

Para el exministro de Defensa, Mariano González, existe una ‘alianza malévola’ entre los terroristas de Sendero Luminoso y los narcotraficantes. “En el Vraem trabajan juntos. Sendero Luminoso está vivo”, manifestó.

Por su parte, el general de la PNP (r) y excongresista Marco Miyashiro sostuvo lo siguiente: “Sendero Luminoso buscar eliminar a los que no comulgan con el comunismo”.

Finalmente, el experto en temas de terrorismo y narcotráfico, Pedro Yaranga, dijo: “Que quede bien claro, la matanza en el Vraem no es un psicosocial, es una realidad”.