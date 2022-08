El abogado Benji Espinoza aseguró que no puede revelar el motivo por el que renunció a la defensa legal del presidente Pedro Castillo y de su esposa, Lilia Paredes, debido a que estaría violando el secreto profesional.

En diálogo con la prensa, horas después de que anunciara su renuncia a la defensa de la pareja presidencial, el letrado explicó que tanto Castillo Terrones como Paredes Navarro están siendo sometidos a una persecución mediática.

“No voy a señalar las razones de mi renuncia, eso solo le compete a mi cliente y a mí. Yo le he dicho al presidente mis razones. Yo tengo códigos, mal haría yo de hablar de asuntos que solo nos incumben a nosotros, estamos hablando del secreto profesional, secreto cuyo único titular es el cliente, no el abogado. El único que libera el secreto profesional es el cliente y si no me autoriza, las razones de mi renuncia solo las sabrán el presidente, la primera dama y yo”, manifestó a los medios.

“Son razones que he tenido y que se las he dicho a mis clientes, mal haría yo en violar el secreto profesional y decirles eso a ustedes”, añadió.

Sin embargo, Espinoza Ramos dijo que no se retracta de ninguna de las líneas de defensa que articuló cuando fue abogado de Castillo y Paredes. En ese sentido, consideró que existe un “linchamiento” en su contra.

“Son personas [Paredes y Castillo] que yo creo que están siendo sometidas a un linchamiento nunca antes visto en la historia de la República, ¿Dónde se ha visto que un presidente en funciones sea investigado?, yo mantengo toda mi línea de defensa” , precisó.

La renuncia de Espinoza se da luego de que el día de ayer el Ministerio Público no pudiera detener a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Castillo, en Palacio de Gobierno y este miércoles tampoco pudo hallarla en su domicilio de la región Cajamarca. Hasta el momento su paradero es desconocido.