Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, consideró que el informe final de la comisión de Fiscalización, en el que se recomienda denunciar al mandatario, carece de “rigor jurídico”.

El letrado dijo a RPP que este documento es la prueba de que el grupo de trabajo ya había sacado conclusiones antes de oír la declaración del jefe de Estado. Cabe indicar que el último lunes el presidente Castillo Terrones canceló el interrogatorio que se había comprometido a dar ante la comisión.

“Es grave que se concluya que están probados actos de corrupción y que recomiende investigar, porque la fiscalía ya lo está investigando, no puedes decir que está probado y al mismo tiempo decir que hay indicios, si hay pruebas, ya no hay indicios. Esto lo encontramos en un informe que es absolutamente político, no tiene rigor jurídico, desde el punto de vista del derecho penal, el análisis es equivocado y ligero”, manifestó.

“El informe final de la Comisión que hoy se ha dado a conocer ratifica que la Comisión ya tenía el informe final listo cuando quiso tomar la declaración al presidente, la Comisión nunca quiso oír al presidente y generar un show”, añadió.

Se tiene previsto que el grupo de trabajo debata mañana el informe final que recomienda investigar al mandatario Castillo por diversos delitos.

El Comercio tuvo acceso al informe final de la comisión. En este documento, se recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por incurrir, presuntamente, en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

Además del caso Puente Tarata, en el informe también se recomienda acusar constitucionalmente al presidente por haber mantenido reuniones en la casa del pasaje Sarratea ubicada en Breña sin que se hayan transparentado.

Entre las conclusiones, se resalta que el mandatario Pedro Castillo, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).