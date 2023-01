Como parte del paro nacional debido a las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte los bloqueos de carretera continúan en distintos puntos del Perú. Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercadería (Sutran) son un total de 83 vías interrumpidas a nivel nacional, por lo que muchos pasajeros y cargas han sido impedidos de pasar. En ese sentido, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, ofreció una conferencia en la mañana del 23 de enero en donde se dirigió a toda la ciudadanía.

Según se pudo escuchar en su mensaje, la titular de la cartera de Salud exhortó a la población a detener el Paro Nacional y, a su vez, el bloqueo de carreteras. Esto debido a que muchas regiones se han visto afectadas al no recibir suministros de medicinas para las personas enfermas.

De la misma manera, Gutiérrez explicó que el paro ha evitado que muchas personas de distintas edades que necesitan ser operadas también han sufrido las consecuencias de la obstrucción de la carretera por personas que buscan la renuncia de la jefa de Estado, Dina Boluarte.

TE PUEDE INTERESAR: Paro Nacional: Convocan marcha para este martes 24 y más manifestantes se dirigen a Lima

Ministra de Salud pide tener consideración a protestantes que realizan bloqueos

Sobre las vacunas preventivas de distintas enfermedades

Gutiérrez también explicó que una de las metas de su ministerio es poder vacunar a la población no solo contra la vacuna de la COVID-19, sino también de otras enfermedades. Sin embargo, explicó que esto no se ha podido concretar debido a los bloqueos regionales.

“En Huaraz hemos tenido el bloqueo de carreteras y no ha llegado el camión con medicinas y vacunas. Se le ha llamado al gobernador regional para que haga las gestiones y pueda llegar a la capital. Estaba 30 minutos y estaba bloqueado. Esto perjudica a todos los pacientes. La oportunidad de transferir los recursos es fundamental. La oportunidad de transferir los recursos es clave. Necesitamos las vías libres para trasladar a los pacientes”, sentenció la ministra.

Pidió apoyo para llegar al diálogo

Asimismo, la funcionaria pidió a la población que paren los conflictos y explicó que está dispuesta a viajar a distintas regiones para contribuir al diálogo y poder llegar a un acuerdo con el pueblo peruano.

TE PUEDE INTERESAR: Policías y manifestantes con huaracas se enfrentan en segundo día de violentas protestas en Lima

Finalmente, se dirigió a la audiencia televisiva para explicarles que en temas médicos y de salud no deben existir posturas políticas. “En salud ninguno tiene color político. En salud no hay fronteras y no se politiza”, aseguró Rosa Gutiérrez.