En una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, la noche de este martes 23, se oficializó la renuncia de Bruno Pacheco como secretario general de Palacio de Gobierno. El actual investigado por la fiscalía dimitió al cargo hace cuatro días, el último viernes 19.

“Se resuelve: Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo como Secretario General del Despacho Presidencial, dándosele las gracias por los servicios prestados”, indica la resolución en El Peruano.

Asimismo, dicha Resolución Suprema es refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y por el jefe de Estado, Pedro Castillo.

La mañana del viernes 19, Pacheco Castillo anunció su renuncia de Palacio de Gobierno alegando que se va convencido de que no ha “cometido nada indebido”.

“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú”, escribió en sus redes sociales.

Carlos Jaico se perfila como relevo de Bruno Pacheco

Según informó El Comercio, Carlos Jaico Carranza se perfila como el reemplazo de Bruno Pacheco como secretario general de Palacio de Gobierno. El jurista fue candidato al Congreso para peruanos en el extranjero por Alianza para el Progreso (APP) en las últimas elecciones generales.

Mediante su cuenta de Twitter, Jaico anunció su licencia al partido político APP. “Anuncio la licencia al partido APP, agradeciendo la confianza brindada. Seguiremos trabajando por el Perú, César Acuña”, escribió este martes 23.