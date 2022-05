El exsecretario general de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, declaró desde la clandestinidad para reiterar que no se entregará a la justicia y que teme por su vida, ya que cualquiera de los dos bandos, a favor y en contra del Gobierno, podrían atentar contra su vida.

“Claro que temo por mi vida pero no solo la mía, sino también la vida de mi familia. Lamentablemente en el país se han creado dos bandos, unos al lado del Gobierno y otros en contra y lamentablemente ambos bandos podrían atentar contra mi persona y contra mi vida”, señaló en una grabación difundida por Exitosa.

Bruno Pacheco señaló que la oposición podría atentar contra él para responsabilizar al Ejecutivo y viceversa, el gobierno podría hacerlo para culpar al bando contrario.

Bruno Pacheco dijo que permanecerá en la clandestinidad. (Exitosa)

“Pido garantías para mi vida y hago un llamado a la Defensoría del pueblo, congresistas y organismos internacionales, pido se me garantice una justicia pronta, justa y no se violen mis derechos constitucionales”, manifestó tras señalar que no saldrá de la clandestinidad.

Bruno Pacheco también insistió en su inocencia en los cargos que se le imputan y por los que es investigado por supuesto lavado de activos, así como por delitos como colusión vinculados a la licitación de la obra Puente Tarata.

“Ningún testigo me sindica [...] Por esta razón, seguiré donde me encuentro hasta que la justicia me dé el espacio en libertad de poder presentarme para poder en libertad, colaborar con toda la verdad”, manifestó

En otro momento, el exfuncionario rechazó los dichos de Karelim López sobre unas supuestas negociaciones que habrían tenido Pacheco y el excandidato presidencial César Acuña para favorecer la titulación de Pedro Castillo a través de la presentación de su tesis.

“Desconozco totalmente todo lo que ha dicho la señora Karelim porque yo nunca le manifesté nada respecto de este tema a la señora Karelim. Nunca le dije nada de la tesis. Es falso, nunca hablé con el señor Acuña, como menciona”, aseguró.