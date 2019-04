Carla García mandó un mensaje a sus detractores: "Es impresionante que haya gente tan m....a"

Después de la pelea con Jason Day en Twitter, Carla García también dejó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram Stories para sus detractores, pues indicó que no quiere comentarios malintencionados cuando salga a la calle después de diez del entierro de su padre, el ex presidente Alan García, para realizar sus compras.

"Señores que todo lo juzgan: quiero informarles que después de casi 10 días, ya no hay nada en la refrigeradora. Entonces, saldré a comprar al supermercado leche, huevos y quizás algunas verduras", inició su mensaje Carla García.



Carla García agregó que sigue con "pena" por la muerte de su padre, el ex mandatario Alan García, pero tiene que "comprar comida".



"Lo dejo escrito para que luego no piensen que salí a divertirme", sostuvo Carla García.



Para finalizar, Carla García arremetió contra sus detractores: "Es impresionante que haya gente tan mier** que es capaz de tratar de medir en las acciones de uno, si la muerte de lo más querido que tenía le duele suficiente o no".



Tras la muerte de Alan García, Carla García estuvo muy activa en Twitter, arremetiendo contra Mónica Sánchez, el fiscal José Domingo Pérez, Nicolás Lúcar, Alberto de Belaunde y este último fin de semana contra Jason Day, a quien le dijo "nunca enemigo porque hasta los enemigos tienen que estar a la altura".



