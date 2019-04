Carla García tilda de 'chupamedias' a Alberto de Belaunde y... ¿le dedica esta polémica canción?

Carla García ya no está dispuesta a pasar por alto los insultos hacia su padre, el expresidente Alan García, y ha decidido defender su memoria respondiendo a aquellos que se atrevan a insultarlo o a atacarlo ahora que ya no se encuentra en este mundo. La hija mayor del exlíder aprista ya le respondió a Mónica Sánchez y arremetió con todo contra Nicolás Lúcar. Ahora, puso la mira contra el congresista Alberto de Belaunde.



¿Qué pasó? Alberto de Belaunde escribió un tuit solidarizándose con los periodistas de 'Ojo Público' por el dictamen de embargo que ordenó un juez en contra del medio de prensa.

"Mi solidaridad con los periodistas de @Ojo_Publico ante este atropello. Esperemos que en el Congreso se priorice debate de proyecto de ley de la Bancada Liberal para despenalizar los “delitos de prensa”", escribió De Belaunde en Twitter.

Tuit Alberto De Belaúnde que desató la ira de Carla García Tuit Alberto De Belaúnde que desató la ira de Carla García

Inmediatamente, Carla García le respondió tildándolo de chupamedias. "El chupamedias. Ayer la justicia era una reina y hoy como es prensa y el siempre tiene que quedar bien en cámaras, denuncia. No denunció cuándo García, que fue su profesor, ni cuando PPK que lo llevó a donde está", disparó contra el congresista.

Tuit de respuesta de Carla García a Alberto de Belaúnde. Tuit de respuesta de Carla García a Alberto de Belaúnde.

Esta respuesta de Carla García no pasó desapercibida, ya que hasta el momento tiene más de mil me gusta y 271 retuits.



Cuando se pensaba que todo terminaría ahí, Carla García responde un tuit de un usuario que coloca el link de la canción de 'Los prisioneros' - 'Nunca quedas mal con nadie'.

"Tu guitarra -oye imbécil barbón- se vendió al aplauso de los cursis conscientes. Gran canción esa", replicó la hija de Alan García.

Carla García contra Alberto de Belaúnde en Twitter Carla García contra Alberto de Belaúnde en Twitter

Hasta el momento, Alberto de Belaunde ha optado por el silencio.

ARREMETE CONTRA LÚCAR



Pero Carla García ha soltado su más cruel artillería contra el periodista Nicolás Lúcar, quien tras mostrar el certificado de necropsia de Alan García, la primogénita del expresidente, no dudó en tildarlo de 'porquería' y de recordarle el escándalo de infidelidad que protagonizó hace años atrás.

Carla García le contesta a Nicolás Lúcar tras pronunciar por la muerte de Alan García Carla García le contesta a Nicolás Lúcar tras pronunciar por la muerte de Alan García

Así también le mencionó que a su velorio no irá nadie, ni su hijo. "Alan está muerto y lo despidieron y acompañaron su ataúd miles de personas. Cuando Lucar muera no irá nadie, ni siquiera su hijo que tuvo que cambiarse de apellido para que no lo asocien con él", escribió

Carla García sigue arremetiendo contra Nicolás Lúcar en Twitter Carla García sigue arremetiendo contra Nicolás Lúcar en Twitter

LA CARTA DE ALAN GARCÍA