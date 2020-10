El empresario Carlos Añaños, cuya militancia en el partido político Avanza País se confirmó en setiembre, dijo que está evaluando sumarse a la plancha presidencial que encabeza Hernando de Soto por invitación de este último, a quien le aseguró que apoyará por considerar que se trata de la mejor opción para el país.

“Estoy muy honrado que Hernando de Soto me haya invitado a participar en la plancha [...] Mi apoyo es incondicional para Hernando [...] Yo estoy feliz y honrado de que Hernando me invitara. Pero para decidir la plancha aún tenemos días. Seguiremos los protocolos internos del partido. Sí quiero dejar en claro que tengo el absoluto convencimiento de que voy a apoyar a Hernando porque creo que es la mejor propuesta”, dijo en declaraciones al programa “Agenda política” de Canal N.

Añaños, quien fue presidente del grupo empresarial AJE hasta el 2017, aseguró que ha conversado “muchas horas” con Hernando de Soto para conocer sus propuestas.

“Nos une ese sentimiento, esa visión única de lo que él escribe en sus libros [...] Ahí puedes ver su capacidad de manejo de data, de comparar y evaluar y plantear propuestas diferentes”, manifestó.

El empresario, en ese sentido, destacó que el Gobierno enfrenta entre sus principales problemas que los diferentes ministerios trabajen de manera individual, por lo que aseguró que Avanza País a través de De Soto presentará una propuesta. Pero también mencionó la posibilidad de que se apliquen “mejoras” en el capítulo económico de la Constitución.

“Yo el régimen económico lo veo bien, no cambiaría muchas cosas. Probablemente haya que hacer algunos ajustes, pero no creo que sea el gran tema. Creo que el ángulo económico está bastante bien. Una muestra de ellos es que hemos entrado a la pandemia con un buen nivel de reservas y una cierta robustez. Creo que sí hay que mejorar pero no sé si el cambio sea lo fundamental”, indicó.

Una opinión similar expresó Añaños sobre las propuestas para congelar las deudas y permitir el retiro de fondos de la ONP y AFP, que han sido debatidas durante la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

“No creo que con decretos leyes se solucione. Habría que conciliar con sistemas financieros y buscar soluciones, porque los absolutismos para mí no son los más adecuados. Se tiene que negociar, plantear y ver. Sobre las AFP se tiene que hacer correcciones, mejoras, pero hay que tener la data”, concluyó.