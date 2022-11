Por: Oscar Torres

El caos se acrecienta en las calles. Marchas en contra y a favor del presidente de la República. El gobierno está ‘pechando’ al Congreso. Mientras tanto, aumenta el costo de vida, los pobres lo sufren y crecen peligrosamente las extorsiones a todo nivel. Al respecto, Trome conversó con el ex ministro del Interior y experto en seguridad ciudadana Carlos Basombrío, quien analiza el panorama.

Carlos, la última vez que te entrevisté, dijiste que el presidente no iba a renunciar porque tenía miedo de ir a la cárcel. ¿Te reafirmas?

Creo que todos los acontecimientos ocurridos posteriormente confirman eso. Él tiene una acusación muy grave. Él sabe lo que significa y todo está organizado en función de protegerse.

Todo parece indicar que no se llegará a los 87 votos para vacar al presidente. ¿Qué crees que va a pasar?

Es verdad que quizás no se pueda llegar a los 87 votos, pero hay otros caminos claramente marcados que tienen que ver con la acusación de la fiscal y la decisión del juez supremo de declarar que la fiscal tiene el derecho de hacer esa acusación y el Congreso la obligación de discutirla.

AL IGUAL QUE MONTESINOS

Si (Vladimiro) Montesinos compraba a los congresistas en la salita del SIN con dinero en efectivo, ¿el gobierno está haciendo algo similar con ‘Los Niños’?

Sí, por supuesto… Se conoce ya, hay muchas evidencias de que los ha comprado con trabajos para sus familiares, designación de puestos de alto nivel y asignación de obras que luego ellos han negociado con empresas corruptas para sus ejecuciones.

¿Cuál es tu percepción del sentir de la calle en este momento?

Yo soy consciente de que la gran mayoría de la población tiene que luchar el día a día y no puede tener una relación con la calle cotidianamente, pero creo que lo que la gente sí percibe es que hay un deterioro en su calidad de vida y que esto se va a agudizar en los próximos meses.

LA HUELGA MAGISTERIAL

Tú conoces bien a Pedro Castillo de la huelga magisterial del 2017. Luego de todo lo que se está viendo, ¿cómo lo calificarías ahora?

Yo lo calificaría como entonces, un político oportunista, de bajo nivel, que buscaba espacios en los cuales crecer y tuvo la suerte y la casualidad que encontró un camino y ha demostrado que era una persona muy oscura, muy turbia y capaz de cosas ilegales con mucha facilidad.

El país cada vez está más polarizado y el gobierno azuza a provincianos contra limeños, blancos contra cholos. ¿A qué apunta ese mensaje?

Bueno, es un mensaje de polarización y lo opuesto a lo que cualquier gobierno debería hacer. Si algo tiene el Perú que lo hace rico es la diversidad de sectores sociales, raciales, culturales que han hecho la diferencia en nuestro país y eso hay que fomentarlo y, por supuesto, luchar contra las injusticias.

¿Qué pretende el gobierno al insistir con la cuestión de confianza en el Congreso?, ¿cerrarlo?

Es una tinterillada, es la típica tinterillada, o sea, quiere que el Congreso derogue una ley que el Tribunal Constitucional ya dijo que estaba bien, entonces ellos saben lo que están haciendo. Lo que quieren es que nos distraigamos de lo esencial y por supuesto, las marchas que ellos promueven tienen dos objetivos, claramente, y en todas las consignas: cerrar el Congreso y agredir a la prensa.

Las acusaciones de corrupción contra el presidente y su entorno son graves. ¿Por qué crees que no protesta la llamada ‘generación del Bicentenario’? ¿Dónde está?

Sinceramente, es una magnífica pregunta para la que no tengo respuesta. Me parece que la gente que más está protestando no es la gente más joven, también hay gente joven, pero sí se siente su ausencia y reconozco no tener la capacidad de análisis suficiente para saber por qué.

LÍDER DE LA OPOSICIÓN

Algunos analistas sostienen que no hay un buen líder en la oposición, por eso las convocatorias no son tan masivas. ¿Compartes esa opinión?

Bueno, definitivamente no tenemos hoy día líderes claros que la población sienta y con quienes se identifique. Hay algunas personas que, digamos, pueden ser mejores que otras, pero la realidad es que no hay un líder como hubo en otras épocas, que entusiasme con claridad a sectores importantes de la población. No lo tenemos y eso es una cosa muy triste.

FUERZAS ARMADAS

Cerrón dijo que tenían el gobierno, pero no el poder porque no controlaban a las Fuerzas Armadas. ¿Crees que podrán utilizarlas políticamente?

Quieren, quieren utilizarlas y hay que estar muy atentos. Acaban de hacer pases al retiro de oficiales muy destacados que hicieron la Operación Patriota en el Vraem y eso debería llevarnos a preocupación; quieren y esperemos que haya resistencia e institucionalidad suficientes en las Fuerzas Armadas para evitarlo.

Esta pulseada que se está dando entre el gobierno y el Congreso, ¿cómo crees que terminará?

No lo sé. Porque el Congreso también anda un poco a la deriva, no logra establecer las prioridades. Por ejemplo, lo que tiene que abocarse es a discutir rápidamente, como corresponde, la acusación de la fiscal y no perder el tiempo en un montón de cosas que lo distraen.

La acusación al presidente por traición a la patria, ¿tiene sustento o la ves forzada?

Yo la veo un poco forzada, sinceramente.

Tú has sido ministro del Interior, ¿ha aumentado la inseguridad ciudadana?

¡Uff! Es lo que se ha disparado enormemente. Los lectores de Trome lo saben, la extorsión está que campea en todos los barrios populares y los extorsionadores matan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es una de las cosas que más fuerte se está expandiendo.

OEA

La misión de la OEA está próxima a llegar al Perú, ¿crees que eso tendrá relevancia o no significará mucho?

O sea, relevancia va a tener, pero es una visita muy poco seria. Dos días, que es una visita en la cual vienen, yo creo que por formalismo, que quizás ya tengan escritas sus conclusiones.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusa al presidente y acaba de decir que no se debe normalizar la corrupción. ¿Apruebas su labor?

Tengo algunas preocupaciones por una decisión que tomó al inicio y que no la puedo negar, pero creo que ha hecho una magnífica labor en lo que es la investigación de la corrupción en el poder.

A propósito, un reportaje advirtió de un posible atentado contra la fiscal, ¿crees que a tanto pueden llegar?

Digamos, los indicios hay… hay gente en el entorno más oscuro que querría hacer algo así, no son pocos, pero cuando ese tipo de gente es ‘sacada al fresco’ retrocede por lo menos por un tiempo.

ANÍBAL

¿Qué piensas de las palabras de Aníbal Torres, quien dice que hay que defender a este gobierno incluso con la vida?

Realmente no imagino que haya alguien que pueda defender a este gobierno y a este personaje con la vida, creo que sería un desperdicio de una vida humana.

El presidente se defiende diciendo que la derecha no le perdona que un campesino haya llegado al poder. ¿Realmente tiene el apoyo del pueblo?

Lo tuvo, tuvo un poco más de votos que su rival, pero las encuestas son clarísimas ahora en que ha perdido gran parte de ese apoyo y decir que es el gobierno de un campesino, que está haciendo un gobierno de izquierda; el expresidente del Ecuador, Correa, que era un izquierdista claramente marcado, ya le ha contestado, ¿no? Esta es una farsa, eso también es una farsa, está haciendo un gobierno cleptocrático, para traducirlo: un gobierno de ladrones.

Si todo sigue igual, Castillo se quedará hasta el 2026, ¿cómo ves el futuro el país?

Muy maltratado, ya está muy maltratado en los temas que yo conozco, hay una expansión enorme de lo que son las economías criminales, la extorsión, por ejemplo. Hay una expansión enorme del narcotráfico, que es muy peligroso; de la minería ilegal que trae contaminación y más ilegalidad y otras economías. Desde ese lado nomás veo un Perú en retroceso que puede colocarnos en niveles que nunca hemos imaginado Estoy hablando de temas de seguridad en específico, de violencia y de muerte sobre todo para los más pobres.

Gracias Carlos…

Fue un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por la entrevista.

