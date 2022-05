Los escándalos de corrupción, incapacidad en el gobierno, el plagio de la tesis, el alza de precios de los alimentos y la terrible inseguridad ciudadana, entre otros, se acentúan cada día más. El país está sin rumbo y, por tal motivo, Trome conversó con el ex ministro del Interior y analista político Carlos Basombrío, quien analiza la coyuntura política.

Carlos, tú alertaste durante la campaña electoral de que Pedro Castillo era un político peligroso y vinculado a Sendero Luminoso. El Perú no te hizo caso…

No tenía por qué hacerme caso. Yo no soy una persona muy importante. Lo que alerté es que él había dirigido una huelga en donde estaba Sendero Luminoso y creo que eso se ha demostrado con mucha claridad.

Castillo te respondió ‘… quiero decirle a ese señor incapaz Carlos Basombrío que tenga el coraje y valentía de decir, aquí en Chota, que soy terrorista, lo estoy esperando aquí, ahora’. ¿Ahí quedó todo?

Estaba con machete en ristre, eso habría que agregarlo. Ahí quedó todo, imagínate, lo tomo como de quien viene.

¿Te imaginaste que su gobierno sería así o estamos peor?

Mucho peor. No imaginé que pudiera haber tales niveles de incompetencia y corrupción como los que están habiendo.

Hace unos meses dijiste: ‘ Castillo no va a renunciar porque se muere de miedo de ir a la cárcel’. ¿Te reafirmas?

Plenamente. Yo creo que lo que organiza su agenda personal como gobernante es mantenerse en el cargo porque teme a las consecuencias de estar fuera del cargo.

Carlos Basombrío: “‘Los Niños’ están vinculados a la corrupción de Pedro Castillo” (Foto: Lenin Tadeo)

UNA SALIDA

La mayoría de analistas coincide en que hay que buscar una salida a este gobierno porque nos estamos yendo al abismo. ¿Cuál es esa salida?

Soy un convencido de que deberíamos tener elecciones generales de Congreso y de la presidencia, que no va a ser una panacea ni un paraíso tampoco, pero creo tenemos que volver a repartir las cartas y ver si podemos jugar mejor esta vez.

Entonces, ¿adelanto de elecciones?

Sí, convencido, adelanto de elecciones.

¿Está claro que el Congreso no tiene 87 votos para la vacancia o crees que ese escenario sería posible en un futuro?

En teoría podría llegarse, pero el presidente tiene un grupo de congresistas que hasta ahora bloquearían cualquier posibilidad por sus vínculos poco claros con él.

¿Qué se debe hacer con los congresistas llamados ‘Niños’, a quienes presuntamente han comprado por votos?

Justamente me refería a ellos. Todo parece ser que están vinculados a esquemas de corrupción vinculados a Castillo.

Diversos expertos y economistas aseguran que estos primeros 10 meses han sido desastrosos para el país. ¿Tú cómo lo ves?

Totalmente de acuerdo. Destrucción de las instituciones, corrupción galopante, mediocridad en la gestión y alto costo para la calidad de vida de muchos peruanos.

Tú eras ministro del Interior en el 2017, cuando se realizó la huelga ministerial, y conoces muy bien al presidente. ¿Cómo lo calificarías?

Como Guido Bellido, un sindicalista básico, oportunista.

Daniel Abugattás ha revelado que Castillo lo invitó a tomar un café y le ofreció el premierato; él aceptó, pero nunca más lo llamó y luego nombró a Valer. ¿De qué persona estamos hablando?

Estamos hablando de una persona que no tiene mucha columna vertebral y muchas veces termina haciendo lo que el último que le habló al oído le dice.

KEIKO Y CASTILLO

Mucha gente votó por Castillo para evitar que Keiko llegue al poder, pero ahora están decepcionados. ¿Cuál es tu reflexión?

Que con Keiko y Castillo el Perú ya estaba condenado desde que tuvimos ese resultado. Fue el peor resultado que se pudo tener.

¿Crees en la teoría del fraude electoral como dice Zamir Villaverde?

No, menos en la primera vuelta.

Pero igual la imagen del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, está manchada. ¿Debería seguir en el cargo? ¿Garantiza imparcialidad?

Tengo que ser consecuente. Si no son ciertas, creo yo, las acusaciones de fraude, no habría nada que le impida seguir en el cargo. Lo que está es muy cuestionado, pero no sé si eso signifique que tenga que dejar el cargo.

Obviamente tiene que probarlo, pero ¿qué es lo más grave que ha dicho Zamir?

Las cosas que tienen que ver más con la corrupción. Por ejemplo, el origen de los 20 mil dólares en el baño que ya lo había dicho el subcomandante de la Policía con las mismas palabras, y que arriesgó y perdió su cargo. Dejó posibilidades de ser comandante por denunciar eso.

Cuestionan y desmienten sus argumentos del presidente Pedro Castillo sobre la denuncia de plagio en la tesis de maestría que elaboró con su esposa Lilia Paredes en la UCV.

TESIS ‘BAMBA’

El hecho de que el presidente haya plagiado su tesis, ¿es evidencia de incapacidad moral?

Para mí sí, por supuesto que sí.

¿Qué te parece el apoyo que le ha dado César Acuña?

Una vergüenza, es una vergüenza. Ahora bien, tomando en cuenta que el señor César Acuña tenía una acusación similar, estamos en un escenario previsible.

Tú eres un hombre vinculado a la izquierda. ¿Este es un gobierno que representa a la izquierda en el Perú?

Yo no me siento de izquierda, me siento de centro. Más bien Castillo representa una forma de ser peruano que es la criollada, el vale todo que puede haberlo en la izquierda y puede haberlo en la derecha.

Según tu análisis, ¿qué es lo que sostiene a Castillo en el gobierno?

El Congreso, porque no existen los votos suficientes para que asuma su responsabilidad por las barbaridades que ha hecho.

¿Qué tan peligroso es que se esté nombrando en todo el país prefectos y subprefectos vinculados al Movadef (organismo de fachada de Sendero Luminoso)?

Muy peligroso por la ideología que tienen y porque puede ser usado para fines del plan B de Cerrón, para decirlo en un resumen muy escueto.

El ideario de Perú Libre, elaborado por Vladimir Cerrón y que fue camuflado como plan de gobierno de Castillo, dedica un capítulo a la propuesta de la asamblea constituyente. (Foto: Perú Libre/Facebook)

VLADIMIR CERRÓN

Cerrón ha dicho que él no manipula a Castillo, ¿cómo explicas esta relación?

Yo creo que Cerrón manipula a Castillo porque es muy manipulable, definitivamente, es una afirmación de Cerrón y yo creo que es una relación de mutua necesidad. Cerrón necesita que Castillo siga en el cargo porque es el espacio político donde él puede hacer todavía sus aventuras.

¿Tu olfato político qué te dice que va a pasar en el país?

Me dice que están pasando cosas terribles y que si no tenemos una capacidad ciudadana de reaccionar terminaremos con problemas mucho más serios de los que estamos. Estamos en un momento muy difícil.

Gracias Carlos, ojalá que el Perú logre de una vez por todas la estabilidad política que necesitamos y enrumbar por el camino de la prosperidad…

Ojalá, ojalá lo logremos… Gracias a ti.

