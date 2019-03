Carlos Meléndez analiza la coyuntura política: ‘Salvador del Solar tiene labia y es una amenaza para el fujimorismo'

El gabinete Del Solar ha despertado polémica. A favor y en contra. Por un lado, existe gente que aprueba la elección del popular ‘Pantaleón’. Por otro, las críticas le han ‘llovido’ al jefe de Estado por la designación. Por tal motivo, Trome conversó con el analista político Carlos Meléndez, autor del libro ‘El informe Chinochet. La historia secreta de Alberto Fujimori en Chile’.



Carlos, algunos analistas consideran que la elección de Salvador del Solar como primer ministro es un error, ¿piensas lo mismo?

No, no creo que sea un error. Creo que es lo que necesitaba Vizcarra en este momento, alguien con quien compartir el espacio antifujimorista, alguien que pueda compartir su discurso políticamente correcto, aunque la demagogia de lo políticamente correcto es un riesgo.



¿Crees que tiene el ‘peso político’ como para ser premier?

Digamos que Salvador del Solar tiene labia y es una amenaza para el fujimorismo. Ahora veremos si sus ladridos son de mastín o de cachorro.



Se habla de que va a ser un mejor comunicador de las obras del Gobierno, ¿eso es relevante en este momento?

No creo que sea un comunicador de las obras, sino un comunicador de los valores que quiere poner en la agenda el Gobierno, que es lo políticamente correcto, o sea, algunas batallas, pero sobre todo, en los temas que despiertan mayor antifujimorismo.

La economía está creciendo muy poco, la reconstrucción del norte está paralizada y el empleo formal sube lentamente, ¿este gabinete podrá lidiar con esta coyuntura?

No, porque el cambio en los ministerios ha sido bastante volátil. Si tú tienes un gabinete bastante volátil, es muy poco lo que se puede hacer en términos de políticas a largo plazo.



¿Por qué crees que Vizcarra se deshizo de César Villanueva?

Yo no creo que fue Vizcarra quien se deshizo de Villanueva, creo que fue el entorno de Vizcarra y sectores dentro del fujimorismo que se deshicieron de Villanueva.



A tu criterio, ¿cuál es el perfil que debe tener un primer ministro para el actual momento que vive el país?

Tiene que ser un premier, ya se ha dicho, convocante, pero sobre todo un premier que venga con su gente. Yo dudo que Salvador del Solar haya llegado a Palacio de Gobierno con un equipo propio, más bien creo que le han puesto un equipo y eso me parece que es una desventaja para lo que él quiere hacer.



César Hildebrandt, por ejemplo, considera que Vizcarra está demostrando debilidad ante el ‘fujiaprismo’.

Me parece todo lo contrario, porque se ha ‘jalado’ a su gabinete a un portavoz del antifujimorismo, que va a ser alguien muy agudo y muy crítico con ellos.

Pedro Cateriano me dijo la semana pasada que el fujimorismo y el aprismo buscan vacar al presidente para tapar las coimas y sobornos de Odebrecht, ¿te parece?

Me parece que no hay pruebas para decir eso. Se utiliza siempre el ‘aprofujimorismo’ como un gran fantasma, como un enemigo, cuando en realidad son los que más se han desprestigiado con el país. El aprofujimorismo, si existiese, es un actor muy débil, no tiene ninguna posibilidad de golpear al Gobierno.



EL PRIMER AÑO



¿Cómo resumirías este primer año de Vizcarra?

Muy sensible a las encuestas, muy preocupado por ellas y muy pocas políticas concretas y resultados concretos que entregar y demostrar a la ciudadanía.



Precisamente, ¿a qué crees que se deba su descenso en las encuestas?

El presidente no tiene partido, no tiene bancada y lo único que utiliza como recurso político es la popularidad, pero la popularidad no puede sostenerse para siempre en este país. La popularidad tiene ciclos. Y ese ciclo ya se desgastó, en el caso del presidente.



Como sociólogo, ¿cuáles son las principales demandas de la población?

Inseguridad ciudadana, informalidad y lucha contra la corrupción, pero necesitas un político que vea integralmente todos esos temas, no de una manera fragmentada.

ELECCIONES



Aldo Mariátegui ha escrito que dado este ‘Congreso zombie’ y ‘Gobierno caviar’, lo mejor sería adelantar las elecciones. ¿Te parece una buena idea?

No, creo que este ciclo presidencial tiene que culminar. No estamos para más carambolas en las sucesiones presidenciales.



¿Este es el peor Congreso de los últimos años en el Perú?

Los Congresos siempre son impopulares. El actual Congreso de Estados Unidos tiene mayor impopularidad que el Congreso peruano. El problema es que solo se ven los escándalos. Los escándalos están ganando la agenda parlamentaria, aunque este Parlamento ha logrado, hay que recordar esto, llevar adelante una crisis presidencial.



¿Respaldas la labor que hacen los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela?

La justicia en el país está siendo bastante mediatizada y en ese sentido se parece mucho al accionar del presidente. Están más preocupados por lo que piensa la opinión pública y por lo que piensan quienes la dominan, que por hacer justicia en realidad... Todos quieren quedar bien con la gente, desean quedar bien con el sentido común y muchas veces están dejando de lado nociones importantes de la justicia, como la presunción de inocencia, por ejemplo.

‘OTROS SE VENDIERON...’



Alan García dice que a él lo investigan, durante 30 años, no le encuentran nada y que otros se vendieron y él no, ¿le crees?

Yo creo que ha sido difícil encontrar efectivamente las pruebas para llevar a Alan García a la justicia. Lo que me queda claro es que es más fácil llevar a otros políticos a la cárcel que a Alan García y eso creo que no necesariamente se deba a los delitos cometidos, a los crímenes perpetrados, sino a la fuerza de los rivales de estos políticos.



¿Te parece que Barata llegará a decir todo lo que sabe?

Barata va a seleccionar muy bien lo que va a decir. Hay que recordar que estas delaciones tienen que estar justificadas. Los testimonios no valen por sí solos. Los testimonios valen si es que tienen una justificación. Algunos se pueden justificar y otros no.



¿Ves justificada la prisión preventiva de Keiko Fujimori?

A mí me parece que la figura de la prisión preventiva se ha malutilizado. Se ha usado de una manera abusiva en el país. No solo para el caso de Keiko Fujimori, sino en general, en los últimos años.



¿Qué crees que va a pasar en los casos de Ollanta y Nadine?

Si es que sales del foco de atención de la opinión pública, tus posibilidades de que la justicia sea más justa, valga la redundancia, son mayores. Nuestra justicia está muy mediatizada. Está muy contaminada por la opinión pública. Cuanto más te alejes de los focos de las luces que pone el periodismo, mayor es tu probabilidad de que sea justo. Finalmente, yo creo que se necesita ver cuáles son las pruebas que van a llegar de Brasil con respecto al tema.

Te voy a soltar algunos nombres y me dices, según tu análisis, sus fortalezas de cara al 2021:



Julio Guzmán...

Ha ganado espacio en el sector antifujimorista. Y ha construido una maquinaria propia.



Verónika Mendoza...

Su principal debilidad es el antiizquierdismo que existe en el Perú.



Alfredo Barnechea...

Es demasiado elitista, demasiado pituco, muy blanco para el país que tenemos.



Antauro Humala...

Todo lo contrario, sobre todo, demasiado radical para un país que necesita garantías de crecimiento económico.

César Acuña...

Es el remanente de la política clientelar en el Perú.



Kenji Fujimori...

Tuvo una oportunidad y la perdió. Él debió ser el delfín del fujimorismo y más bien se escapó de esa posibilidad.



¿Qué escenario político te imaginas para el Perú en el 2021?

Un escenario donde todos van a tener un 5 %. Es decir, el escenario más fragmentado de todos los posibles.



Muchas gracias, Carlos, que se sepa la verdad y que caigan los corruptos.

Exactamente. Muchas gracias a ti.