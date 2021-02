Por: Johnny Valle

El periodista Carlos Paredes está próximo a publicar ‘El perfil del Lagarto’, una investigación minuciosa sobre la oscura vida política de Martín Vizcarra . Al cierre de esta entrevista, Paredes denunció que en las últimas horas del sábado es víctima de constantes amenazas de muerte . “Quiero responsabilizar, de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, al expresidente Martín Vizcarra Cornejo y su corte”, dijo Paredes. Asimismo, denunció el hackeo de su laptop, de donde robaron una primera versión del libro y que hoy circula en redes sociales. “Pido al ministro del Interior, José Elice, que me dé las garantías como ciudadano a mí y a mi familia, así como al señor César Caro Jiménez (una de las principales fuentes del periodista)”, expresó Paredes.

Carlos, ya se han escrito libros sobre Vizcarra. ¿Qué te motivó a hacerlo nuevamente?

He leído atentamente los dos libros que se escribieron en 2018, de dos periodistas con experiencia. El primero me pareció una biografía autorizada. Y el libro de Martín Riepl sí me pareció que daba algunas claves para empezar a entender los patrones de conducta de Vizcarra a lo largo de su vida política. Sin embargo, en el Perú dos años es demasiado tiempo para un político. Así que en el 2020, hacia finales de ese año, decido hacer lo que siempre hacemos los periodistas, ir a las fuentes, investigar, cosas que, desde mi punto de vista, no estaban claras. En ‘El perfil del Lagarto’ hay bastante argumentación, pruebas.

Carlos Paredes, autor del libro 'El Perfil del Lagarto' | ENTREVISTA

¿Qué aspecto de su vida vamos a conocer?

Vamos a conocer a Vizcarra como funcionario público, desde el año 89 hasta su última actuación política, como candidato al Congreso por Somos Perú, con Daniel Salaverry. Obviamente, hay varios hitos ahí. No solamente es el tema de las vacunas, eso es lo que ha desatado todo el furor, que es como la cereza de un gran pastel. Hay una constante en su vida política que analizamos, descubrimos y ponemos a disposición de los peruanos de manera documentada y absolutamente probada.

Vizcarra parece un personaje interminable, inagotable…

Ha sido un personaje que los peruanos no conocemos en su verdadera dimensión. Si algún mérito va a tener ‘El perfil del Lagarto’ será mostrar al verdadero Vizcarra.

¿En qué momento te llegó información sobre las vacunas?

Yo he tenido información de funcionarios de Palacio, me decían que esto era un secreto a voces y que Vizcarra presumía con algunas de sus ministras esta condición de inmunizado, de protegido, de ya vacunado.

Además…

También tuve información de fuentes diplomáticas chinas, en el sentido de que habían ingresado 3 mil 200 dosis de vacunas, que servían para inmunizar a mil 600 personas, si tenemos en cuenta que son dos dosis por personas. Y que se estaba empezando a vacunar a gente VIP (very important people), como el presidente y su esposa.

ASESOR DE MECHE ARAOZ

Hay quienes quieren quitarle mérito a tu trabajo porque fuiste asesor de Mercedes Aráoz…

Yo no soy un periodista nuevo, tengo 31 años de periodista de investigación. He escrito varios libros. Me sucedió algo parecido el año 2006 cuando publiqué ‘La caída de héroe’, que fue desmitificar a otro personaje que tenía categoría de héroe: Antonio Ketín Vidal. Yo lo primero que estoy haciendo en este libro es una carta a los lectores. Se titula ‘Por qué escribo este libro’, Y ahí explico mi relación con Mercedes Aráoz, porque yo no la voy a esconder. He sido asesor de ella 3 años. Mi trabajo de periodista es absolutamente profesional.

Igual, eso no importa si la información que presentas está bien sustentada…

Independientemente de quién sea el mensajero, las cosas fácticas, que es una palabra que le gusta decir a Vizcarra, están ahí, son demostrables, son casos comprobados. Solo estoy publicando lo que puedo probar. Siempre habrá gente que cuestione todo.

¿Hay más novedad es en tu libro?

Sí, por supuesto, como decimos en el argot periodístico, tenemos cuatro ‘pepas’. Recién hemos mostrado una, faltan tres.

HAYIMI Y ‘EL CHAPO’

¿De qué índole son?

Tenemos al asesor desconocido de Vizcarra, que no es el argentino Maxi Aguiar, sino Hayimi. Tenemos un escándalo de ropa donada. Así como Fujimori tuvo su escándalo de ropa donada en los 90, Vizcarra tuvo su caso de ropa donada en el año 2013. Tenemos también la verdadera razón de por qué ordenó a seis ministros de Cultura para contratar de manera regular y obscena a ‘Richard Swing’ y cómo es que se delata el propio ‘Richard Swing’.

¿La cuarta ‘pepa’?

También tenemos una historia muy interesante, que es un buque atunero que pertenecía a la organización del narcotraficante ‘Chapo’ Guzmán, que llegó a Ilo (Moquegua). Entonces el presidente regional (Vizcarra) lo pidió de una manera irresponsable. Esa es la historia del buque Tláloc, que es algo que Vizcarra también se encargó de esconder para que no la conozca la opinión pública.

El libro del periodista Carlos Paredes recorre los entretelones de la vida política del polémico Martín Vizcarra. | Foto: Editorial Planeta.

¿Vizcarra ya debería estar preso?

Lo primero que debería hacer Vizcarra, si algo de sangre le queda, si un poquito de dignidad tiene, sería renunciar de inmediato a su candidatura al Congreso de la República por Somos Perú.

¿Luego?

Luego ponerse a disposición de las autoridades que están investigando este caso y darnos una explicación más coherente a los peruanos. Y acatar la sanción que, de hecho, se merece.

¿Cómo ves la posición que está tomando el presidente Sagasti con respecto al ‘Vacunagate’?

No creo que Sagasti sea un tipo corrupto, no es una mala persona, es un académico que entró a la política. Lamentablemente, creo que el Partido Morado se ha jugado el papel de ser el partido oficialista de Vizcarra, lo ha defendido. Honrando al pueblo peruano, que ha quedado decepcionado por estos actos, ellos deben apoyar las investigaciones.

¿Recibir cortesía (las vacunas) se configura como coima?

He leído a penalistas prestigiosos, como el doctor Carlos Caro Coria. Él ha interpretado que ahí hay dolo, es decir, hay delito, se han violado varios artículos del Código Penal vigente. Y también he escuchado al doctor Huerta hablar de las violaciones al código de ética por parte de los médicos del ensayo.

LOS CHINOS

¿Cómo queda la relación con Sinopharm, que es una empresa estatal china?

Sin duda la relación con Sinopharm no quedará igual. Y hay muchas explicaciones que nos tienen que dar los chinos.

Carlos, ¿el gobierno chino debería informar dónde terminaron las mil 200 vacunas que obtuvieron de manera clandestina?

Esto es lo extraño, cómo el Perú ha permitido este tipo de cosas. Creo que por la buena salud de nuestra relación bilateral, porque China es hoy el principal inversor extranjero en el Perú, de lejos… Para no empañar esas buenas relaciones bilaterales, debemos sincerar las cosas, debemos aclarar todo lo que se tenga que aclarar y someterse a las investigaciones a que haya lugar.

A pocos meses de nuestro Bicentenario, ¿cómo llegamos?

Lamentablemente, hay que ser sinceros, llegamos muy mal. Llegamos en medio de una crisis no solo política, sino de representatividad. En una crisis de valores. Este caso del ‘Vacunagate’ nos está demostrando que todavía no hemos logrado ser una República mínima.

¿Este caso ‘Vacunagate’ tiene para rato?

Creo que sí, en la medida que no se transparente, tenemos para muchos capítulos más de esta serie que parece mal hecha para Netflix.

Finalmente, ¿por qué se le decía ‘Lagarto’ a Vizcarra?

Así le decían sus hermanos Mario, César y Doris. El ‘Lagarto’, porque era el más frío y calculador entre los cuatro hermanos.