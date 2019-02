Carlos Tubino: "Los rojos quieren ver preso a Edwin Donayre porque ha sido militar"

El vocero de Fuerza Popular , Carlos Tubino, aseveró que los congresistas de izquierda "quieren ver preso" al congresista Edwin Donayre (Alianza para el Progreso) por su condición de ex militar. Remarcó, en ese sentido, que su bancada no lo está blindando al pedir que se espere a que la sentencia contra el ex general en retiro sea ratificada en segunda instancia.

"Los rojos se le tiran encima, porque como ha sido militar y odian a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) actúan de esa manera y dejan de lado la Constitución y deja de lado las leyes y me llama la atención que todo el mundo me haga cargamontón a mí, por presuntamente blindarlo", sostuvo Carlos Tubino en una entrevista con TV Perú.

"La sentencia contra Edwin Donayre es una sentencia en primera instancia y hay un recurso de nulidad pendiente, acá el tema es el siguiente, el Congreso de la República ha trabajado y siempre se ha visto, esto no es cosa de ahora, con sentencias firmes y ejecutoriadas; es decir, que no haya nada pendiente en el Poder Judicial. La sentencia no es firme porque tiene que ser en segunda instancia y ese es el tema principal y a qué vamos", señaló.

En esa línea, Carlos Tubino indicó que en el Parlamento no han evaluado nada con respecto al "fondo" del proceso por el cual Edwin Donayre ha sido sentenciado y remarcó que con esta decisión están respetando a los electores del general en retiro.

"En el Congreso no vemos el fondo de los problemas estos, o sea, si el tipo cometió tal delito o tal otro, ese no es nuestro problema. Nosotros solo vemos la forma y en la Comisión de Inmunidad se ve eso, o sea, primero que no haya persecución política, acá no decimos eso, pero estamos en un caso de levantamiento de inmunidad. Nosotros le pedimos que tenga sentencia ejecutoriada", indicó.

"El congresista Edwin Donayre detrás de él tiene electores y también hay que respetar a los electores, entonces, por eso siempre se ha trabajado, se ha decidido con sentencias totalmente ejecutoriadas donde no haya pendiente", remarcó.