Durante esta madrugada, efectivos de la Fiscalía Anticorrupción junto a miembro de la Diviac, cumpliendo la orden del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria intervinieron la vivienda del exministro de Defensa Walter Ayala, ubicada en Santiago de Surco, así como las de 26 generales, investigados por el caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo. ¿De qué se trata este caso?

En noviembre de 2021, a poco de cumplirse los 100 días de mandato del ahora vacado expresidente, se destapó un escándalo por presuntos ascensos irregulares en el Ejército, cuando el excomandante general del Ejército José Vizcarra, quien había sido recientemente retirado del cargo, denunció que su salida del alto mando se debería a su negativa a colaborar con la promoción indebida de algunos efectivos del instituto castrense.

Según Vizcarra, fue el exministro Walter Ayala, quien le solicitó realizar este movimiento de efectivos, por pedido del exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, otrora hombre de confianza de Castillo. Ante los cuestionamientos del general por las razones de estos ascensos de oficiales que no cumplían los requisitos necesarios, el entonces titular de la cartera de Defensa solo atinó a responder: “Son encargos del presidente”.

Tras ser citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso en abril de 2022, el excomandante del Ejército se reafirmó en sus declaraciones y volvió a señalar a Bruno Pacheco como la persona que impulsó dicha situación. “

El señor Bruno Pacheco manifestó que eso era deseo del presidente y que era una orden, entonces yo le manifesté, yo tengo que hablar con el presidente, yo con usted ya hemos conversado y no tengo que tomar ninguna decisión”, indicó Vizcarra.

Casa del exministro de Defensa Walter Ayala, en Surco. Fotos: Alessandro Currarino / @photo.gec

PAGARON EN LA POLICÍA

Además, a inicios de año, el ex subcomandante general PNP Javier Bueno Victoriano denunció que para los ascensos de oficiales en la Policía se habrían realizado cobros y señaló al ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y al ex comandante general de la PNP, Javier Gallardo.

“A los investigados se les imputa haber realizado gestiones y/o haber obtenido beneficios económicos indebidos a cambio de favorecer a coroneles que habrían visitado la sede de Palacio de Gobierno antes de lograr el ascenso al grado de general PNP”, precisó en febrero el Ministerio Público.

Entre los detenidos se encuentran tres generales que visitaron Palacio de Gobierno y serían responsables del pago de coimas para ascender dentro de la PNP. Ellos son: Manuel Rivera López, que se desempeñaba como jefe de la XIV Macro Región Policial Tacna Moquegua, Nicasio Zapata Suclupe, quien fue jefe de la Dirección de Lavado de Activos de la PNP, y Luis Legua Egocheaga, quien laboraba en la Dirección de Inteligencia (DIRIN PNP).

“NO SOY LADRÓN”

A la salida de su domicilio, en Surco, Walter Ayala se defendió de las acusaciones en su contra. “Esto es un show. Se me acusa de supuestos ascensos irregulares en octubre de 2021. Ya ha pasado más de un año y no han encontrado nada ni lo van a encontrar. Tengo la conciencia tranquila. Yo no soy ningún ladrón. No le he robado ni un sol al Gobierno. He manejado millones de soles de presupuesto cuando era ministro y no he robado nada. No me voy a manchar las manos”, sostuvo el extitular de Defensa.

Declaraciones de exministro de Defensa Walter Ayala.

Ayala también se manifestó en contra de la detención preliminar por 10 días de seis de los generales involucrados. “Hay varias detenciones preliminares cuando no existe culpabilidad. Estos señores tienen una trayectoria de 30 años, un trabajo estable. No era necesario que los saquen como animales”, precisó.

Sobre si alguna vez llegó un paquete de Bruno Pacheco a su oficina como había dejado entrever él mismo hace un tiempo, señaló: “Si he visto o no he visto un paquete, eso lo diré frente a un fiscal. Nunca admití eso, siempre hablé de supuestos”.

