El representante de la Fiscalía de la Nación, el fiscal supremo adjunto provisional Luzgardo Ramiro González Rodríguez, contó al juez Hugo Núñez Julca que Dianne Monge Berrocal, exasesora de Jorge del Castillo, acudió el 23 de diciembre del 2019 al Ministerio Público para solicitar garantías para su vida y denunciar presiones por parte del abogado del excongresista, quien es investigado por el supuesto delito de peculado.

“El 23 de diciembre, la señorita acude a fiscalía a fin de pedir medidas de seguridad porque temía por su integridad por la forma en la que el abogado de Del Castillo le había hecho preguntas ‘insistentemente’ sobre los aparatos con que realizó la grabación [de conversaciones con Del Castillo]”, señaló el fiscal González durante la audiencia de tutela de derechos pedida por la defensa del exlegislador.

El excongresista aprista es investigado por el presunto delito de peculado y falsedad ideológica, tras conocerse que habría autorizado pagos irregulares a la abogada Dianne Monge Berrocal, extrabajadora de su despacho, mientras se encontraba en España realizando estudios.

El fiscal explicó que Monge acudió a dar su manifestación de forma espontánea el 23 de diciembre del 2019 junto con los aparatos electrónicos con los que grabó una serie de conversaciones que tuvo con Jorge del Castillo y que se procedió a realizar la extracción de la información en esa misma fecha debido a que la joven debía realizar próximamente un viaje al extranjero.

El abogado de Del Castillo, el exministro de Justicia Aurelio Pastor, señaló que esta extracción vulneró los derechos de su defendido debido a que no fueron notificados ni convocados para esa diligencia pese a que estos “audios son medulares para la investigación”.

"Nosotros consideramos que no es nulo porque tiene amparo legal en el apartado en el que dice que el testigo puedo concurrir de manera espontanea a declarar. Los actos procesales solo pueden ser nulos cuando la ley lo establece y en este caso hay una norma que nos faculta. Lo único que se ha hecho es que los peritos extraigan esas grabaciones y se devuelvan los aparatos a la propietaria, no es cierta que no haya cadena de custodia, hemos visto que todo está lacrado”, respondió el fiscal al respecto.

El fiscal indicó además que los audios revelan conversaciones que dan cuenta de que “el congresista sabía que la señorita estaba fuera del país y recibiendo su sueldo”,.

El juez Núñez Julca dio por concluido el debate esta mañana y anunció que dará a conocer su decisión de los plazos que establece la ley.

Cabe indicar que un informe de la Contraloría General de la República concluyó que el pago irregular que habría recibido Monge Berrocal sería de 17,500 soles.