Cecilia Chacón sobre hashtag #PerúPaísDeVioladores: "El Perú es un país de grandes hombres" [ENTREVISTA]

Por Oscar Torres (@Aitano38)

Es una de las amigas y consejeras más cercanas que tiene Keiko Fujimori. Cecilia Chacón fue dos veces presidenta de la Comisión de Energía y Minas, también vicepresidenta del Parlamento. Se confesó con Trome y no calló nada.



Congresista Chacón, la primera ministra Mercedes Aráoz ha declarado: ‘Tenemos un censo que está bien hecho’, ¿qué opina?

Que vive en Marte, o sea, no sé de dónde le han venido las noticias del censo, realmente.

¿Qué le parece que la Universidad César Vallejo, de César Acuña, sea auspiciador de este censo?

Es una cosa que nos ha tomado por sorpresa. De algún modo (Acuña) ha adelantado su campaña a nivel nacional de la mano de PPK.



A propósito de un hecho que todos condenamos, como es la violación de una voluntaria en el último censo. ¿Qué le parece el hashtag lanzado por las congresistas Marisa Glave e Indira Huilca, #PerúPaísDeVioladores?

Ridículo, absurdo, el Perú es un país de grandes hombres. De padres, esposos, hijos maravillosos. Que existan miserables y malnacidos que deberían estar no solamente presos, sino en muchos casos muertos, no significa que seamos un país de violadores, de ninguna manera.

Usted se defendió a través de un artículo, en El Comercio, por los insultos de un columnista de una revista local, que argumenta que es sátira política. ¿Qué es lo que más le dolió?

Bueno, me dijo puta con todas sus letras y lo que más me dolió fue el ser consciente en primera persona de que a las mujeres se las denigra normalmente, cuando no se tienen argumentos para atacarlas, con dos cosas: bruta o puta. He demostrado, a lo largo de mi carrera, que bruta jamás he sido. A pesar de que han tratado en muchas ocasiones de ponerme el sello de ‘calabacita’, no lo han logrado, y luego, al no poder atacarme en ese sentido, utilizan lo que es muy común en sociedades machistas y personas como el señor León. Ese es justamente el adjetivo más terrible para una mujer...

¿Siente que las mujeres fujimoristas no son defendidas con la misma energía como cuando se ataca a otras?

Sí, definitivamente hay un doble estándar muy típico sobre todo en ese sector en el país que es la izquierda, y en muchos casos, aquellos a los que algunos llaman ‘caviares’.



Al margen de ello, ¿no cree que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, se excedió al solicitar un boicot publicitario a la revista?

Desde aquí, aunque no he visto personalmente a Lucho porque estuve de viaje y estamos en semana de representación, agradezco la defensa que ha hecho no solamente a mi persona, sino a todas las mujeres fujimoristas, y a través de nosotros, a la dignidad de todas las mujeres peruanas.

Desde el Congreso, ¿qué se puede hacer para combatir la violencia contra la mujer y tantas violaciones?

Todos debemos hacer algo. Para empezar, tiene que haber una política de Estado acompañada de presupuesto... hay que partir por ahí. Luego, respecto al Congreso, obviamente hacer leyes para tratar que no existan estos abusos. Muchos dicen que el fujimorismo no hace nada en contra de la violencia a la mujer, lo cual es totalmente falso. Nosotros hemos hecho las leyes más importantes en favor de la mujer. La ley del feminicidio se dio por la congresista Lucha Cuculiza. He sido dos veces congresista de provincia, conozco esa realidad, es muy común en las zonas rurales, cuando hay pocos recursos, que los padres prefieran mandar a las escuelas a los niños y no a las niñas y nunca nos debemos olvidar que educar a una niña es educar a una generación, por lo tanto, debe gestarse un cambio, principalmente en el sector educación.

¿Estaría de acuerdo con la pena de muerte para violadores de niños?

Sí.

Cecilia Chacón tuvo declaraciones picantes. (R. Bernal) Cecilia Chacón tuvo declaraciones picantes. (R. Bernal) Cecilia Chacón

KEIKO

​

A usted la ubican muy cercana a Keiko Fujimori y distante de Alberto Fujimori, ¿es cierto eso?

Yo pertenezco a Fuerza Popular. Entré a la política cuando Martha Chávez fue candidata presidencial, ya cuando el presidente Fujimori no estaba en Perú. Yo no lo conocí cuando salí electa. Lo hice cuando lo trajeron de Chile a la Dinoes. Eso no significa que no le reconozca y le agradezca absolutamente todas las cosas positivas que se hicieron en su mandato, así como reconozco también que hubo errores y se cometieron, en cierta medida, delitos por parte de algunas personas dentro del gobierno.

¿Cuál fue el principal error de Alberto Fujimori?

No hacer un partido político que trascienda en el tiempo, que sea sólido. Otro hubiera sido el destino del fujimorismo en esas circunstancias.

Se lo pregunto porque el excongresista Aguinaga la acusó de desleal. ¿Qué tiene que decir?

Entiendo el sentimiento de Alejandro (Aguinaga) porque él fue muy cercano al presidente Fujimori, trabajó a su lado por muchos años, se hicieron muchos cambios positivos de los cuales él fue parte. Ahora puedo comprender que él no entienda este recambio y que uno de los grandes errores fue justamente no hacer un partido político como el que ahora sí existe, que es Fuerza Popular.

Si Alberto Fujimori es indultado, ¿le va a quitar protagonismo a Keiko?

No, de ninguna manera. Son dos cosas distintas. El presidente Fujimori es nuestro líder histórico. Fuerza Popular reconoce un liderazgo histórico en él y el gran trabajo que hizo en algunos temas, como en el económico, en la lucha contra el terrorismo, la paz con el Ecuador, la reinserción en la economía mundial, en fin, podríamos enumerar muchísimas cosas más, pero Fuerza Popular es un partido político donde las cosas se hacen no por un apellido, sino porque efectivamente hay todo un sistema democrático interno que establece el liderazgo del partido y demás. Yo espero y pido, como muchísimos peruanos gratos, que el presidente Fujimori sea liberado.

PPK

​

Martha Chávez me dijo que PPK sería bueno para gobernar Nueva York, pero no el Perú. ¿Coincide con ella?

Suiza, tal vez (risas).



¿Le parece que este gobierno no tiene la voluntad política para traer a Toledo?

En absoluto. No solamente para no traer a Toledo, pues tampoco la hay para que el presidente Kuczynski, como líder y jefe de Estado, responda a la Comisión Lava Jato del Congreso. Él ha confundido las cosas. Si bien es cierto el Parlamento respeta su investidura y por lo tanto, tiene que ir donde él está y solicitarlo y cumplir las formas, eso no significa que él esté por encima de cualquier ciudadano y no deba responder a los cuestionamientos del pueblo, porque el Congreso lo representa. Y las preguntas que le quiere hacer la Comisión Lava Jato, le aseguro que son las que le quiere hacer cualquier peruano que está leyendo esta entrevista.

¿Considera que Ollanta y Nadine se merecen la prisión?

Mire, he tenido a mi padre preso injustamente muchos años. Hemos luchado por demostrar su inocencia. Ha sido duro, complicado y triste. Creo que la justicia debe de ser rápida, porque justicia que tarda ya no es justicia; sin embargo, pienso que tanto el señor Humala como la señora Nadine presentan cuestionamientos suficientes como para tener que responder a la justicia y, si esta ha determinado que deben estar presos mientras se hacen las investigaciones, es algo que hay que respetar. Es algo que mi familia, mi padre y yo respetamos, y creo que ellos también lo deben hacer.

¿Usted pone las manos al fuego por Keiko Fujimori respecto a que no recibió dinero de Odebrecht?

Yo estoy muy segura de que Keiko no recibió dinero de Odebrecht. Eso no ocurrió porque hemos tenido conversaciones anteriores a esto, donde efectivamente jamás se quiso establecer cercanía alguna con ellos.



Usted citó a su padre, el general Chacón, ministro del Interior durante el gobierno de Alberto Fujimori y quien estuvo 7 años preso. ¿Por qué sigue considerando que esa decisión fue injusta?

El Poder Judicial ha declarado inocente a mi familia y el Tribunal Constitucional excluyó a mi padre del proceso porque no se habían respetado sus garantías y luego, a través del juicio que se le siguió a mi familia, se nos ha declarado inocentes, o sea, no es que yo lo crea, sino que efectivamente lo que dijimos desde un primer día lo hemos logrado demostrar.

¿Por qué cree que hay tanto antifujimorismo en el Perú?

Yo creo que hay bastante menos del que muchos se imaginan, sino no seríamos 72 congresistas y electos, 73 congresistas. Ese mito de que somos un país antifujimorista es totalmente falso. Hay alguna gente que vive de ser antifujimorista durante muchos años.



¿Cómo definiría a Montesinos?

Un hombre que abusó del poder y está pagando sus errores en la cárcel.



Kenji está marcando un propio perfil dentro del partido Fuerza Popular. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es cierto que él cree que Keiko ya no va a ganar una próxima elección en el Perú?

Pienso que Kenji es una persona que cree que el apellidarse Fujimori te da algún tipo de privilegio y eso no es así.

¿El plan del fujimorismo finalmente es vacar a PPK?

No, para nada. Eso no ha cruzado nuestras mentes. Pasa por la cabeza de aquella gente enferma que quiere echarle la culpa al fujimorismo de muchas cosas, pero eso es totalmente falso.



Pasado más de un año, ¿cómo calificaría a este gobierno?

Bastante mediocre.



Gracias, congresista Chacón, y que por encima de todo siempre esté el progreso del Perú...

Gracias a usted.

Cecilia Chacón tuvo declaraciones picantes. (R. Bernal) Cecilia Chacón tuvo declaraciones picantes. (R. Bernal) Cecilia Chacón

CORTITAS:



Alguna vez, su compañero de bancada Rolando Reátegui dijo que usted tenía buenos pechos y estaba bien estructurada. ¿Cómo lo tomó?

Yo conozco a mi colega Rolando Reátegui, al cual le tengo muchísimo cariño y, a veces, no necesariamente las cosas que dice son las que va pensando. Conversamos al respecto. Me pidió disculpas. Yo sé que no lo hizo de manera intencionada. Fue algo que dijo y obviamente no fueron palabras muy felices...

Su esposo, el empresario Jacques Rodrich, ¿qué le dijo?

Básicamente, al enterarse de las disculpas de Rolando, que por cierto también se las ofreció a él, creo que el ‘impasse’ fue totalmente superado.



¿Qué hace en sus ratos libres? ¿Va al gimnasio?

¡Ay, no! Soy floja para los ejercicios y ya con los años una va engordando cada vez más. Comiendo menos y engordando más, pero a veces salgo a correr, a veces voy al gimnasio, pero es algo que me cuesta un poco, sí.



¿A qué personaje admira?

A mi padre.

¿Una película?

Me gustan las películas que me relajan y en el 90 % de los casos, en los últimos 18 años, he ido al cine con mis hijos. Entonces, siempre voy a ver películas de chicos, de hombres además. ‘Piratas del Caribe’ me encanta.



¿Un pecado?

Muchos, la gula.



¿Lugar del Perú?

Cajamarca.



Congreso...

Apasionante.



Cecilia Chacón...

Fuerte.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.