Cecilia Chacón tras propuesta de Vizcarra para adelantar elecciones: "Esto es un show para los medios" | VIDEO

La congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, se mostró tranquila después de la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones presidenciales y congresales para el 2020.

Para la congresista, todo se trata de un 'show mediático' por parte del mandatario en medio de la fiesta por los Panamericanos. Cecilia Chacón manifestó que Vizcarra deja al país como uno que no respeta la democracia.

"Están buscando salidas que perjudican al país en estos momentos, además, donde nos ven 400 millones de televidentes por los Panamericanos. Estamos quedando ante el mundo como un país que no respeta su constitución y la democracia", señaló a la prensa Cecilia Chacón.

Además, se mostró calmada porque para ella, el tiempo que propone el presidente Martín Vizcarra no es suficiente para organizar las elecciones y el referéndum para aprobarlo.

"Esto es un show para los medios, ya que los tiempos no dan. Tendría que haber un cambio constitucional que tiene que tener dos legislaturas o poner fecha para referéndum y luego de eso, tendría que haber el tiempo que establece la norma, a no ser que también quiera cambiar todo a su imagen y semejanza", indicó Cecilia Chacón.

Finalmente, no descartó que el presidente tenga miedo a algún candidato y aprovecha el momento para proponer esta reforma constitucional, una medida que le parece antidemocrática.

"Si quiere adelantar las elecciones porque le tiene miedo a un candidato, eso justamente no democrático. La calle quiere muchas cosas y por la calle, tampoco pagaría impuestos ¿usted va a hacer caso a la calle porque no quiere pagar impuestos? No", declaró Cecilia Chacón.