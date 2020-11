César Acuña habló de su reunión con el presidente de la República Francisco Sagasti y aseguró que trataron temas de la pandemia, de educación, de la reactivación económica y de la transparencia en las elecciones.

El líder de Alianza Para el Progreso aseguró que le indicó al mandatario que tendrá todo el apoyo de APP, en referencia a la aprobación de su gabinete ministerial. “Necesitamos una estabilidad política, social y económica”, aseguró Acuña.

Los reporteros le recordaron la entrevista que dio a los medios hace unas semanas, cuando aseguró que no apoyaría la vacancia presidencial de Vizcarra, aunque su partido terminó votando a favor.

“Yo dije que César Acuña no estaba a favor de la vacancia, nunca estuve de acuerdo con la vacancia, solamente que recuerden que cada congresista vota de acuerdo a su conciencia, en APP no podemos imponer... el que vota no es César Acuña, el que vota son los congresistas”, agregó.

