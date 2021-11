El excandidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, aseguró que la bancada de su partido político apoyará la interpelación y posible censura del ministro de Defensa, Walter Ayala.

“Nosotros como bancada, APP va a apoyar primero la interpelación y luego la censura al ministro de Defensa (Walter Ayala)”, aseguró en declaraciones difundidas por RPP.

El líder de APP exhortó al presidente Pedro Castillo, en esa línea, que tome decisiones en favor del país y que no ponga en riesgo a todo el Gabinete por defender al titular del Ministerio de Defensa.

César Acuña aseguró que APP votará a favor de censurar al ministro Walter Ayala. (RPP)

“Le pido públicamente al presidente que no por una persona sacrifique su Gabinete, y no por una persona sacrifique al país. Hoy más que nunca necesitamos a un presidente que tome decisiones y piense en el país. Que no defienda personas, que defienda a nuestro país”, manifestó.

Cabe recordar que este jueves 11 de noviembre, el pleno del Congreso aprobó admitir la moción de interpelación con 7 preguntas contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, por las denuncias que hicieron los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea (FAP) sobre intentos de presión en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

Reunión con Mirtha Vásquez

César Acuña, en otro momento, dijo que se reunió el 8 de noviembre con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en su casa. En esta visita, dijo que la primera ministra le agradeció por el voto de confianza que le otorgó la mayoría de la bancada de APP a su Gabinete.

“El motivo central fue agradecer a la bancada porque se le dio el voto de confianza y que quede clara que yo no tengo nada que negociar. Mi interés es el país. Creo que ha habido malos entendidos de algunas personas malintencionadas que dicen que se reunió a escondidas. No es cierto, fue en mi casa”, precisó.