INDIGNADO. Así se mostró César Acuña luego de escuchar los duros ataques de Rafael López Aliaga contra Juliana Oxenford, a quien llamó ‘ignorante de porquería’. “Yo lamento lo que ha pasado con Rafael y le voy a decir sus palabras, es el comportamiento de un patán”, dijo en entrevista con la periodista agraviada.

El candidato de Alianza para el Progreso se solidarizó con la conductora de ATV Noticias y aseguró que mejor que lo dicho por su competidor ‘haya pasado ahora’, porque el ‘Perú no necesita presidentes patanes con un comportamiento de no respetar a las mujeres’.

Además de Acuña, Keiko Fujimori también mostró su rechazo a las palabras de Rafael López Aliaga y le pidió que se retracte. “Yo rechazo este tipo de agresiones verbales, sobre todo si se trata de agresiones contra mujeres que es algo que constantemente hemos visto a lo largo de esta campaña. Espero que se rectifique y pida disculpas”, indicó la candidata de Fuerza Popular.

Por su parte, Yonhy Lescano aseguró que su competidor ‘no puede con su genio’ y que está desesperado porque no llegará a los votos que espera el próximo 11 de abril. “Yo no creo que el pueblo del Perú lo pueda apoyar. No ha hecho un buen papel”, arremetió.

CANDIDATO DE RLA MANDA A PSIQUIATRA A JULIANA

En entrevista con Vnp Oficial, el postulante por el partido de Rafael López Aliaga, Héctor Valer, mostró su respaldo a su líder aunque lamentó que haya utilizado la palabra ‘porquería’ para referirse a Juliana Oxenford. “Me parece que es correcto, pero la parte de ‘porquería’, tal vez haya sido un desliz que se le puede ocurrir a cualquiera que esté en una situación de estrés y de cólera”, indicó. “Seguramente, al escucharse podrá superar esta última palabra, pero lo de ignorante sí”, agregó.

El candidato al Congreso aseguró que la periodista ‘al parecer adolece de alguna enfermedad mental porque permanentemente ataca al que no le parece correcto’.

El entrevistador, Ramón Espejo, se mostró indignado con estas declaraciones y le pidió que retire lo dicho. “Me parece que no es caballeroso, el juego político no da para tanto. Debemos guardar las formas”, indicó al mismo tiempo que afirmó que se trata de un acto violento contra una mujer.

Héctor Valer se negó a retirar sus palabras y volvió a asegurar que Juliana Oxenford tiene un ‘desequilibrio emocional’. “Una persona que tiene signos de desequilibrio emocional definitivamente es una persona que necesita de asistencia psicológica o psiquiátrica. Esto no significa un acto peyorativo o violento. La sociedad peruana tiene que acostumbrarse a recibir ayuda especializada cuando se tiene ese tipo de conductas. No solamente ha pasado con el señor López Aliaga, ha pasado también con el señor Urresti”, indicó.

En ese sentido, dijo que la periodista podría acudir a un médico para que la diagnostique. “Si un médico le dice que está en su correcta postura, ¿podríamos calificar esa conducta de normal? Creo que no porque ella es muy violenta. Es una señora que podrá ser periodista pero es violenta”, agregó.

