Abogado de 'hermanito' César Hinostroza asegura que no se fugó a España, sino que 'buscó defenderse'

El abogado de César Hinostroza en España, Guillermo Ruiz, aseguró que el exjuez supremo llegó a España no para fugar de la justicia peruana, sino para defenderse "en un país con cierta tranquilidad".

"Se vino a España porque aquí está parte de su familia, aquí tiene el idioma, la tranquilidad y esperaba encontrar el amparo de instituciones públicas que le permitieran defenderse. En ningún caso me ha manifestado una huida porque sería absurdo huir a un país como España porque tenemos una relación muy fluida con América Latina y con Perú especialmente. Sería absurdo huir a España desde un país latinoamericano", señaló.

Además, el abogado español consideró que los cuatro delitos que se le imputan al exjuez supremo César Hinostroza en el cuadernillo de extradición presentado por la justicia peruana no tienen sustento.

En diálogo con RPP Televisión, el letrado precisó que el patrocinio ilegal no existe como delito en España y cuestionó el trato que viene recibiendo el destituido magistrado por parte de las autoridades peruanas y de su país.

"Ninguno de esos hechos es delictivo porque los cuatro hechos que se le imputan y describen en el cuadernillo de extradición no tienen sustancia, no tienen contenido, y verdaderamente nos asombra la actitud que están teniendo el Gobierno español y peruano en este asunto", refirió.

En ese sentido, Ruiz aseguró que le denegaron todas las pruebas presentadas y el asilo político solicitado a favor de César Hinostroza en apenas cuatro semanas. También acusó a la Fiscalía peruana de "saltarse" los mandatos del Parlamento.

"Realmente estamos luchando contracorriente, estamos intentando frenar un trasatlántico. Esperamos conseguirlo para lograr una verdadera administración de justicia", argumentó.

"Me ha quedado muy claro que la Fiscalía no está haciendo caso al Parlamento, ha intentado saltarse los mandatos del Parlamento. Lo más saltante de este caso es la acusación sobre banda organizada, que no consta en la acusación del Congreso", agregó.

Finalmente, el abogado señaló que si bien la justicia española establece un plazo de hasta 20 días para resoluciones de extradición, en el caso de César Hinostroza, por tratarse de un proceso con detención, el fallo debería salir entre 7 y 10 días después.

Refirió que en caso de resultar desfavorable el fallo a César Hinostroza, presentarían un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional de España, cuya sentencia se conocería en dos o hasta tres meses.

Cabe indicar que el próximo miércoles 10 de abril se realizará, a las 11:00 horas de España (5:00 am en el Perú), la audiencia de fondo que verá el tema de la extradición de César Hinostroza.