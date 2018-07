Esta mañana amanecimos con la indignante noticia que el juez supremo César Hinostroza fue enviado de vacaciones por 30 días y que a su regreso conformaría la sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema , tras la difusión de unos audios, donde se evidenciaría un presunto tráfico de influencias.



A través de las redes sociales, políticos, periodistas y público en general cuestionaron esta decisión del Poder Judicial y la calificaron de burla y farsa.



Sin embargo, horas después el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez , explicó ante la comisión de Fiscalización del Congreso de la República que las disposiciones optadas se ajustan al debido proceso, pues, César Hinostroza solo puede ser separado por el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso de la República, según lo manda la ley; no por el Poder Judicial .



El Poder Judicial detalló -a través de su cuenta de Twitter- que quizá esto (por qué se cambió de cargo a César Hinostroza y no se le despidió) no lo sabía la ciudadanía y que por eso se cuestionó tanto la decisión. Los usuarios piden castigos más drásticos contra César Hinostroza , luego de conocerse los audios difundidos por IDL-Reporteros.



En este momento, Duberlí Rodríguez continúa ante la comisión de fiscalización explicando el tema de los audios del escándalo judicial.