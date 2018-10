¿César Hinostroza fugó del país? ¿Dónde está el ex juez supremo? | FOTOS

¿César Hinostroza fugó del Perú? Debido a las versiones acerca de la fuga del destituido juez por Madre de Dios, el abogado de este indicó que su defendido se encuentra en Lima.

En entrevista con RPP, Manuel Humberto Asmat, abogado de César Hinostroza, desmintió la versión que el integrante de 'Los cuellos blancos del puerto' haya salido del país. "El doctor está aquí en el país", dijo.

César Hinostroza tiene impedimento de salida del país, y una de las razones principales por las que se planteó una fuga fue porque el imputado no contestaba el teléfono.



"No está contestando a los medios por una cuestión simple", dijo el abogado de César Hinostroza, pues fue él, quien le recomendó que no lo haga, pues no solo está siendo investigado solamente por los CNM Audios sino también por el cargo de lavado de activos.



18 congresistas de Fuerza Popular blindaron a César Hinostroza por caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Video: ATV+

"Creo que en el último descargo que él formuló respecto a la ‘señora K’ y una presunta reunión con el señor Miki Torres había sido tergiversado. Frente a este escenario, él ha decidido no dar entrevistas", mencionó el letrado sobre César Hinostroza.



El abogado de César Hinostroza dijo que su patrocinado tiene su próxima cita ante la Fiscalía de Lavado de Activos en noviembre y hoy conversó con él como todos los días.

Según RPP, César Hinostroza no registra movimiento migratorio de salida del país por algún puesto de control fronterizo. Su última salida fue el 13 de junio pasado a Europa y regresó el 1 de julio pasado.