César Hinostroza justifica libertad de violador: "La niña dijo que tenía 14 años, cuando tenía 13"

Argumenta que si no entendemos de Derecho, es difícil comprender sus razones de por qué liberó a un condenado a 30 años de prisión por violar a una menor. El juez supremo, César Hinostroza , el mismo que ahora fue premiado con unas vacaciones forzadas y fue integrado a la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema , señaló que su decisión se debió en resumidas a que el violador tuvo un 'error de tipo' al creer que su víctima tenía 14 años, cuando en realidad tenía 13.



¿Increíble? Pues hay más. En una corta entrevista a La República, donde se le nota cortante y hasta desafiante, el juez César Hinostroza , acusado de tráficos de influencias, señala que resolvió absolver al sentenciado porque en juicio se demostró -según él- que la menor aparentaba un año más y que ella entró al hotel con su violador en cuatro oportunidades previas; y que incluso, su mamá reconoció que su hija aparentaba de 14 cuando tenía 13.





"En el derecho penal existe una figura se llama 'error de tipo', que se da cuando una persona que tiene relaciones con una mujer cree que tiene más de 14 años y se equivoca por equis razones y resulta que era menor. Si en el juicio el procesado demuestra que ha incurrido en este error, se aplica el artículo 14 del Código Penal, que dice que el error sobre la edad de la víctima puede dar lugar a dos cosas: o se le atenúa la pena o se le exime siempre y cuando la relación sexual sea de mutuo acuerdo. si existe consentimiento y él incurre en error, error alegado desde un comienzo por él", dijo.



Al parecer, el juez César Hinostroza , parece haber obviado que una persona, ya sea hombre o mujer entre los 12 hasta los 19 años, es considerada adolescente, que es un periodo de transición, donde las personas dejan de ser niños para convertirse en adultos. En esta etapa, según profesionales de la salud, los menores no tienen plena consciencia de lo que hacen y si esto está bien o no. Por lo tanto, el consentimiento para algo es algo relativo.



Sobre la supuesta ayuda que habría pedido para ir al mundial de Rusia, al señor Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, aseguró que a él nadie le pagó nada y con papeles en mano, dijo que él hizo los depósitos bancarios.





"Rechazo que Edwin Oviedo me haya obsequiado entradas o haya comprado pasajes para viajar a Rusia. Tengo a la mano el voucher del depósito bancario de la compra de las entradas, que ese dinero que se envía a la FIFA, solo así la FIFA le envía a usted su acreditación que se llama FAN ID", dijo Cesar Hinostroza .



Señaló solo para conocer del trámite conversó con el empresario Antonio Camayo. "(Conversé con Camayo) por lo del pasaporte, ese pasaporte es del FAN ID. Usted (refiriéndose a la reportera) no puede entrar en Rusia sin eso, entonces yo no sabía cómo era ese FAN ID, en vista de que no sabía a quién preguntar por los trámites", manifestó.



Según César Hinostroza , decidió hablar con Camayo porque él es su paisano (Junín) y además, es deportista como él. Lo que se negó a detallar fue sobre quienes asistieron al agasajo que habría organizado Camayo en una casa de La Planicie, donde habría asistido el presidente de la Consejo Nacional de la Magistratura Orlando Velásquez.



Sobre los audios que fueron difundidos por IDL-Reporteros, César Hinostroza aseguró que se trata de un cargamontón por una cuestión personal. "Aquí no se ha negociado nada. Aqui yo digo qué quieren, en plural. No cabe la posibilidad de que me estuviera dirigiendo un abogado".



Al final de la entrevista corta abruptamente cuando le preguntan quién es la Señora K . "Disculpe, no tengo tiempo para más preguntas", respondió.