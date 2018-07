César Hinostroza y Mauricio Mulder coordinaron una reunión "privada": revelan nuevo audio

El suspendido juez César Hinostroza y el congresista aprista Mauricio Mulder aparecen conversando en los nuevos audios que difundió IDL-Reporteros, donde el segundo pide una reunión "privada", además de solicitarle el número telefónico del exministro Salvador Heresi.



En el primer audio, Mauricio Mulder llamó a César Hinostroza , en aquel momento presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria Suprema, para pedirle una reunión “en un sitio así… privado, tranquilo”. A lo que el juez accede, y responde que “hay que tener cuidado, ya sabes, ¿ya?”.



En el segundo audio, César Hinostroza pidió a Mauricio Mulder el número telefónico del entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi. El parlamentario accedió, indicándole que se lo enviará a través de Whatsapp.



IDL-Reporteros informó que el juez supremo le pidió a su secretaria que le consiga el número directo del ministro en abril de este año. Minutos después, a las 11:27 p.m., César Hinostroza logró comunicarse con Salvador Heresi. Dicha conversación propició la renuncia del exalcalde de San Miguel al Ministerio de Justicia.



Por su parte, Mauricio Mulder negó que César Hinostroza sea su amigo, pues solo era un conocido, e indicó que nunca supo por qué el suspendido juez supremo le pidió el número telefónico del exministro de Justicia, Salvador Heresi.



“No es mi amigo, no hemos tenido una relación personal. (…) No he participado en almuerzos con él, ni he interactuado en temas de carácter social”, indicó Mauricio Mulder en entrevista con RPP Noticias.



REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE