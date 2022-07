El ministro del Interior, Mariano González, calificó como “gravísima” la situación del exjuez supremo César Hinostroza, quien se encuentra prófugo luego que la policía de España no pudiera ubicarlo en sus domicilios para capturarlo y proceder con el proceso de extradición en su contra.

En declaraciones a Exitosa, el ministro aseguró que se reunirá con el procurador anticorrupción a cargo de hacer seguimiento al proceso de extradición del exmagistrado para conocer sobre el tema que señaló es “delicadísimo”.

“Esperamos que no suceda que desaparezca. Está siendo buscado por la policía española [No pueden ubicarlo en el domicilio que declaró] Y eso ya es un hecho gravísimo. Él tenía que estar en el domicilio que consignó y no está”, aseveró.

Mariano González, ministro del Interior, dijo que la situación de César Hinostroza es delicada. (Exitosa)

“Su situación, lamentablemente, es peor que lo que era hace algún tiempo. Creo que va a ser perseguido, no solo por la policía española, sino por toda la policía de Europa”, agregó.

Mariano González precisó que es responsabilidad de la policía española la ubicación y captura de César Hinostroza, y que pasará a ser atribución de las autoridades peruanas su extradición luego que sea puesto a disposición de la justicia.

“El trabajo de la captura corre por cuenta de la policía española [¿Así esté fuera de España?] Ellos tendrán que poner en funcionamiento todo el tema comunitario que tienen allá, pero definitivamente corre por cuenta del estado español”, manifestó el ministro del Interior.