César Hinostroza: "Nunca pedí dádivas, ni beneficios a los litigantes"

César Hinostroza brindó una entrevista telefónica al programa Cuarto Poder, en la que negó haber pedido dádivas o beneficios a los litigantes, además, aseguró que en la conversación que sostuvo con el exministro Salvador Heresi, no hay ningún tema ílicito.



"Digo a la opinión pública que nunca, nunca he robado a nadie. Nunca he pedido dádivas ni beneficios a los litigantes, mis decisiones se han ajustado a la ley", manifestó César Hinostroza .



Sobre las polémica desatada por la difusión de los audios en los cuales se le involucran, César Hinostroza manifestó que las sentencias a las que aluden los medios de comunicación, 'se debaten entre cinco jueces supremos'.



Sobre el audio en el que conversa con el exministro de Justicia Salvador Heresi, César Hinostroza manifestó que no hay nada ilícito en la conversación que sostuvo con él.



"El señor Heresi me llama para decirme que esa sentencia (una sobre fraude en Arequipa), en cuanto a algunos fundamentos podría servir para el debate, que el parlamento tendría, supongo, en el futuro", explicó.



César Hinostroza manifestó que esta no se trató de una sentencia sobre tráfico de drogas.

(América TV/ Cuarto Poder)