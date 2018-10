César Hinostroza: Presidente de la Corte de Madre de Dios negó haber ayudado a fugar al ex juez supremo

Ahora que se confirmó que César Hinostroza fugó del país para llegar a España, hay varias preguntas para responder, sobre todo, cómo logró salir del Perú si tenía impedimento de salida. Uno de los sindicados en ayudar al destituido juez supremo fue Kori Paulett Silva, titular de la Corte de Madre de Dios.



Sin embargo, Paulett Silva negó que haya estado involucrado en la fuga de César Hinostroza, presuntamente, por Madre de Dios.



"No conozco a Cesar Hinostroza Pariachi, nunca tuve contacto con dicha persona", aseveró Paulett Silva en un comunicado de prensa del Poder Judicial, difundido a través de las redes sociales.

"Me encuentro en la ciudad del Cusco desde las 14:00 horas del día jueves 11 de octubre del 2018, por citación judicial, con la debida licencia concedida por el señor Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y a partir del día 15 de octubre del 2018 me encuentro de vacaciones hasta el día 21 del mismo mes y año, con la debida autorización", detalló sobre César Hinostroza, mucho antes que se comunicara que el ex juez supremo fugó del país.

Pese a que su abogado Manuel Humberto Asmat descartó la fuga de César Hinostroza, este llegó en la mañana del miércoles a España, al parecer, para reunirse con su esposa Gloria Gutiérrez Chapa, quien viajó el 11 de octubre al mismo destino.

"Se está especulando mucho eso (que ha salido del país), incluso se ha afirmado en ciertos diarios sin temeridad alguna (sic). Pero no, el doctor está aquí en el país", sostuvo Asmat el último martes, sin embargo, César Hinostroza ya no está en el país.

César Hinostroza cuenta con un impedimento de salida del país dictado por el Poder Judicial, el cual se encuentra aún vigente.

Paulett Silva señaló que, en caso exista fuga, "esta no es de responsabilidad del Poder Judicial, ni mucho menos de mi persona, ya que no tengo poder alguno sobre la Policía Nacional del Perú encargada de los controles migratorios".

Asimismo, indicó que la Policía Nacional del Perú realizó coordinaciones con migraciones de Madre de Dios y trascendió que César Hinostroza no habría estado en dicha Región ni se acercó a migraciones de tal jurisdicción.

César Hinostroza fue destituido el 4 de octubre por el Congreso tras verse implicado en diversos audios que revelarían corrupción en el Poder Judicial y en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).