CNM: Involucran a flamante fiscal de la Nación Pedro Chávarry en nuevos audios de IDL | VIDEO

El portal IDL-Reporteros difundió este jueves nuevos audios en los que se menciona a Pedro Chávarry, el nuevo Fiscal de la Nación que mañana jurará como nuevo titular del Ministerio Público.

En un audio, el suspendido juez supremo César Hinostroza se comunica con el abogado César Serrano y se refieren a una sesión de la Academia Nacional de la Magistratura en la que se debatió el tema de contratos de locación a terceros.

“Porque dice que no se puede contratar a personas de locación para hacer trabajo permanente. Y entonces como mi amigo el presidente Chávarry no tenía mayoría porque no fui yo y estaba enfermo Chávarry, perdón, Tomás Gálvez que estaba accidentado, ¿ya? entonces perdió. Nosotros (…) y han designado interinamente a esta señora, la doctora (ininteligible) tú sabes…” , se escucha decir a Hinostroza en el audio.

“¿De quién, de quién? …Ah no va a votar por Pablo. Ah, está bien pe. Lo que están hablando el otro día. Ta bien pe. El M.P. ya está manejado. Para que salga este…” , dice por su parte Walter Ríos , expresidente de la Corte Superior del Callao , en otra grabación.

Pedro Chávarry, en entrevista con Canal N, negó haber cometido actos irregulares. "Lo malo sería que yo hable, que se escuche algo que yo diga. Pero por mención de terceros no pueden implicarme en actos irregulares" , puntualizó.

EL DATO: Pedro Chávarry asumirá el cargo de fiscal de la Nación este viernes 20 de julio.