“Panorama” difundió este domingo un chat entre el presidente Martín Vizcarra y el exministro de Agricultura, José Hernández Calderón, que revela que el mandatario se reunió con el empresario Antonio Camayo y el hoy parlamentario José Vega en el mes de mayo del 2017.

En el informe se indica que Hernández organizó la reunión el 30 de mayo del 2017 cuando Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones. El diálogo publicado demuestra que el mandatario sabía con quién se iba a reunir.

“¿Nos reunimos hoy?, ¿con quiénes?”, pregunta Vizcarra. A lo que Hernández le responde: “Va Edmer, Pepe [José] Vega, Edmer, Wong y Antonio Camayo”.

El pasado 18 de octubre, Vizcarra, reiteró en diálogo con “Cuarto Poder” que no conoce al empresario Antonio Camayo vinculado a la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’, pese a la aparición de dos fotografías que muestran a ambos.

“Yo no lo conozco a Antonio Camayo. En la campaña hemos tenido una serie de reuniones políticas donde gente se sumaba. O sea, José Vega pidió hasta dos o tres reuniones en las que hemos estado juntos y venía con gente que era parte de su entorno”, señaló en aquella oportunidad.

“Con el señor Camayo nunca he tenido ninguna relación amical ni relación política ni relación económica y el propio señor Camayo en su declaración fiscal dice que no me conoce”, manifestó.