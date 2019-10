Salaverry sobre excongresistas: "Que salgan a romperse el lomo trabajando o acaso no son nadie fuera del Congreso"

Daniel Salaverry se pronunció. El ex presidente del Parlamento opinó sobre el reciente cierre del Congreso y el nombramiento del nuevo Gabinete de Martín Vizcarra, que ayer juramentó y asumió funciones.

"Lo que esperamos todos los peruanos es que este Gabinete se ponga a trabajar, impuse la inversión publica, genere confianza, no solo entre en empresariado nacional sino también en empresas internacionales, para que exista trabajo y que los peruanos tengan más dinero en su bolsillo", dijo el excongresista.

Asimismo, no podía dejar de pronunciarse sobre la situación del disuelto Congreso de la República, en el que ahora solo sesiona la Comisión Permanente, a pesar de la negativa de la mayoría de sus integrantes por no reconocer el cierre del Parlamento.

"Es lamentable que los congresistas sigan haciendo este triste espectáculo. Viven en una fase de negación ya el Congreso fue disuelto. Está sesionando la Comisión Permanente y quienes no son titulares tienen que entender que ya perdieron su pequeña cuota de poder", dijo Daniel Salaverry.

Asimismo, consideró que el fujimorismo es un partido muy radical, donde siempre hay alguien que toma las decisiones y da las órdenes. "Tienen que pensar en los ciudadanos, en como los están representando, en el papelón que están haciendo", indicó.

"Da lástima, ya ni siquiera pena, ver los intentos desesperados de algunos congresistas de ingresar al Congreso como si no pudieran ganarse la vida fuera de él. Hay mucha gente que no es congresista y que todos los días salen a romperse el lomo trabajando, que hagan lo mismo, o acaso fuera del congreso no son nadie", agregó.