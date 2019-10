"Martín Vizcarra quería que nos vayamos, no hay razón para que él siga en el poder", dice Karina Beteta

Karina Beteta llegó este martes 2 de octubre al Congreso de la República y comentó sobre los últimos sucesos: la renuncia de Mercedes Aráoz a su vicepresidencia y el oficio de Pedro Olaechea informando al Tribunal Constitucional (TC) sobre la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como nuevo magistrado de dicha institución.

En declaraciones a la prensa, la militante del partido Fuerza Popular defendió esta votación diciendo que 'fue dentro del marco 'constitucional' y por ese motivo todos los Poderes del Estado debían respetarlo.

Por otro lado, saludó la renuncia de Mercedes Aráoz a la vicepresidencia de la República tras haber jurado como presidenta interina frente al Congreso tras la 'suspensión temporal por incapacidad moral de un año' al mandatario.

"Saludamos el desprendimiento de la congresista y vicepresidenta y presidenta temporal que se le había asignado para que pueda facilitar y ahora el presidente Vizcarra no tenga el argumento de decir: 'como yo tengo temor de que la señora Mercedes Aráoz puede reemplazarme en el cargo de presidente, simplemente no quería renunciar. Entonces ahora no tiene ningún tipo de argumento o temor a que él renuncie y se pueda convocar a elecciones", indicó.

Karina Beteta le pidió a Martín Vizcarra ser 'consecuente' y 'coherente' con la frase 'Nos vamos todos'. Por eso, ahora pide que respete la renuncia de Mercedes Aráoz a la vicepresidencia, pese a que se presentó frente a un Congreso disuelto.

"Él (Vizcarra) dijo que nos vayamos todos, entonces no hay razón para que él siga enquistándose en el poder. Yo no pido el adelanto de elecciones, yo pido que el Sr. Vizcarra sea consecuente y coherente. Lo que corresponde es que renuncie y convoque a elecciones", declaró.

Además, Karina Beteta habló sobre las quienes están asumiendo cargos en el Ejecutivo tras esta crisis política. Para la excongresista, aquellos que decidan aceptar puestos tendrán que hacer frente a las 'consecuencias'.